Le ministre de la jeunesse et des sports à Sétif et à Bordj Bou-Arréridj : « les stages des sélections nationales se feront en Algérie »

C’est ce qu’a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, à l’issue de la visite qu’il a effectuée dans cette wilaya, qu’il a qualifiée de région emblématique qui a beaucoup donné à tous les secteurs, notamment celui de la jeunesse et des sports. Il a souligné l’effort consenti par l’État, sachant que pas moins de 3.370 milliards de centimes ont été injectés par le programme du Président de la République pour la réalisation de 315 projets.

Un constat que le ministre, accompagné du wali, établira aussi, à la lumière de la mise à niveau entreprise dans ce même secteur et cette même wilaya et qui permet aujourd’hui aux communes rurales et à celles qui étaient encore moins nanties de bénéficier d’infrastructures à la mesure des aspirations de ces nombreux jeunes que M. Hattab a rencontrés, visiblement heureux de toutes ces nouvelles réalisations.

Autant de nouveaux acquis dont la réalisation s’intègre en droite ligne avec les grandes orientations sur la rationalisation des dépenses, sans pour autant que la qualité en pâtisse, devait-il également ajouter, soulignant cette conception architecturale qui s’appuie sur l’utilisation de matériaux locaux de qualité produits dans la région et s’inscrit déjà dans cette orientation équipements verts –énergie propre qui relève de la démarche-qualité que le ministère œuvre à généraliser.

Comment sinon apprécier tous les indicateurs qui ont marqué la réalisation de la piscine semi-olympique couverte et chauffée de Salah-Bey, dotée de toutes les commodités, avec un bassin d’initiation et des gradins de 500 places, et qui, sans faillir à la dimension qualité, a permis de réaliser un reliquat de 10 milliards sur l’enveloppe. Ce même constat, le ministre le fera aussi dans la commune de Guedjel, où le reliquat a atteint près de 6 milliards de centimes sur la réalisation d’une salle omnisports, mettant ainsi fin aux traditionnelles réévaluations dont l’impact se faisait ressentir et sur les délais de réalisation et sur la qualité.

Une journée à l’issue de laquelle le ministre, qui visitera deux grands pôles sportifs intégrés à Aïn Oulmene et à Aïn Arnet, baptisés aux noms d’Abdelhamid Kermali et de Mokhtar Arribi, ne manquera pas de rendre hommage à ces deux grandes figures du sport et appelera les jeunes à s’inspirer de leurs aînés pour la réalisation de grandes performances.

La visite de l’École nationale des sports olympiques, sur les hauteurs de Sétif, et les équipements qu’elle compte pour répondre à la préparation de notre élite sportive sera l’occasion pour le ministre de lancer un appel aux fédérations sportives et aux clubs, qui, en dépit de leur situation financière difficile, continuent à opter pour des stages à l’étranger, alors que 13 centres de regroupement existent au niveau national.

Le ministre, qui mettra aussi l’accent sur l’importance qui doit être accordée à la ressource humaine et à la formation, fera aussi état des améliorations qui sont encore à produire dans les services.

F. Zoghbi

-----------------------------

400 milliards pour la préparation de l’élite nationale

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab, qui a effectué hier une visite de travail à Bordj Bou Arreridj, a inauguré plusieurs structures dont une salle OMS à El Ksour, deux centres sportifs de proximité à Tasameurt et Ghilassa et un stade d’entraînement au complexe du 20-Août 55 qui permettront d’améliorer la pratique sportive et favoriser la découverte de nouveaux talents, dans une wilaya qui a donné beaucoup de champions dans toutes les disciplines. M. Hattab, qui a évoqué la construction de 13 centres de formation à travers le pays, a déclaré que l’Algérie qui a construit 7.398 structures pour le secteur depuis 1999 doit passer à une étape supérieure, à savoir l’entretien de l’élite nationale. Rappelant que le critère dans ce domaine consiste dans les résultats obtenus lors des Jeux africains et des olympiades des jeunes, M. Hattab, qui a souligné que 72 sportifs ont eu des médailles d’or dans la première compétition et 5 en argent dans la seconde, a annoncé la mobilisation de 400 milliards de centimes pour la préparation de l’élite nationale qui devra participer aux jeux Olympiques de 2020 et aux Jeux méditerranéens de 2021. « Nous avons des chances certaines pour gagner d’autres satisfactions avec ces champions qui se sont imposés au niveau continental et régional », a-t-il affirmé. Le ministre a annoncé la réception, cette année, de quatre complexes sportifs. Grâce au suivi permanent des travaux, les stades de Tizi Ouzou et d’Oran devront être réceptionnés avant le mois de juin. Celui de Baraki devra suivre un mois après. Il sera livré le 5 juillet. S’agissant de celui de Douéra, il sera réceptionné à la fin de l’année. M. Hattab a affirmé que l’organisation de la Coupe d’Afrique ne figure pas dans l’agenda du ministère et la participation de l’équipe nationale à celle prévue en Egypte sera ordinaire.



Révision de la nomenclature des activités de jeunes



Aucune préparation spéciale n’est prévue pour cette coupe d’Afrique des nations, pas même pour le transport des supporters, a-t-il précisé. « Nous avons d’autres priorités», a ajouté le ministre, qui a cependant insisté sur la participation de notre équipe nationale à cet événement sportif qu’il espère positive.

«Notre équipe nationale a retrouvé sa personnalité depuis la venue du nouveau sélectionneur national qui a su apporter ce qui manquait au groupe en un laps de temps. Cela lui permettra de jouer les premiers rôles dans cette compétition», a-t-il affirmé. Le ministre, qui a indiqué que l’équipe est désormais sur les rails, a insisté sur l’accompagnement de cette dernière, notamment par la presse. La relance devra se faire graduellement, a-t-il précisé. M. Hattab a annoncé la tenue, en mars prochain d’une rencontre nationale de la jeunesse pour situer ses besoins, et a évoqué la révision de la nomenclature des activités adoptées par les structures du secteur. Elle a été élaborée pour une période qui n’a aucun lien avec les circonstances que vivent les jeunes actuellement. «Nous devons écouter les jeunes pour connaître les activités qu’ils veulent pratiquer», a déclaré M. Hattab, qui a mis en exergue la nécessité pour le secteur de revoir sa gestion.

Dans ce cadre, il a évoqué l’obligation d’ouvrir les portes au privé, prenant exemple de Bordj Bou Arreridj où trois particuliers ont lancé des projets de piscines, ce qui permet un gain de temps et une augmentation des capacités du secteur.

F. D.