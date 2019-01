Asphyxie au monoxyde de carbone : 4 morts à Mila et Médéa

Après les accidents de la circulation, les asphyxies au monoxyde de carbone. Entre ces deux phénomènes de société, de nombreux points communs, dont le drame.

En cette période marquée par le retour du froid dans la quasi-majorité des régions du pays, l’usage excessif des chauffages de maison et des chauffe-bains a été tragique dans certains foyers. Au cours de ces dernières 24 heures, 4 personnes ont péri, intoxiquées par des fuites de monoxyde de carbone. Selon un bilan rendu public hier par les services de la Protection civile, 3 personnes ont succombé aux effets de ce gaz toxique dans la wilaya de Mila, et 1 autre dans la wilaya de Médéa, précise la même source. Les unités de la Protection civile sont, en outre, intervenues pour prodiguer des soins de première urgence à 25 autres personnes, incommodées par l'inhalation de gaz carbonique, émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bain, dans plusieurs wilayas de l'est et du centre du pays. «Ce type d’accidents est souvent la conséquence de la mauvaise aération ou de son absence, de la non-conformité des équipements de chauffage, du montage et de la mise en œuvre aléatoire de ces équipements par un personnel non qualifié», déplorent les responsables de la Protection civile qui rappellent à chaque fois que le monoxyde de carbone est un gaz «incolore» et «inodore» et sa densité est voisine de celle de l’air. Sa présence résulte d’une combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il diffuse très vite dans l’environnement et agit comme un gaz asphyxiant très toxique qui, absorbé en quelques minutes par l’organisme, se fixe sur l’hémoglobine.



0,1% de CO dans l’air tue en une heure, 1% de CO dans l’air tue en 15 minutes, 10% de CO dans l’air tue immédiatement



En plus des nombreuses campagnes de sensibilisation et de prévention que mènent régulièrement la Protection civile, il y a des sms qui sont envoyés aux citoyens pour qu’ils prennent conscience du danger de la situation. Car, selon la Protection civile, dans la majorité des cas, les accidents résultent d’une négligence flagrante. Mauvaise évacuation des produits de combustion (conduit de fumée obstrué ou mal dimensionné), absence de ventilation dans la pièce où est installé l’appareil (pièces calfeutrées, sorties d’air bouchées) ou encore défaut d’entretien des appareils de chauffage et de production d’eau chaude, ainsi que les inserts, poêles, cuisinières, chauffages mobiles d’appoint et de la vétusté des appareil et de la mauvaise utilisation de certains appareils (appareils de chauffage d’appoint utilisés en continu par exemple). Pour ce qui est des consignes de sécurité en cas d’accident dus au monoxyde de carbone, les conduites à tenir sont simples, parmi lesquelles l’urgence de procéder à l’aération immédiate des locaux en ouvrant les portes et les fenêtres, à l’évacuation des locaux et faire vider les lieux de leurs occupants pour appeler ensuite les secours de la Protection civile. Il ne faut réintégrer les locaux qu’après le passage d’un professionnel qualifié qui recherchera la cause de l’intoxication et proposera les travaux à effectuer, recommandent toujours les responsables de la Protection civile qui suggèrent des conseils pratiques à adopter tous les jours pour éviter de tels drames. Parmi ces conseils, l’entretien du chauffage par un professionnel qualifié, la vérification de la chaudière avant la période de froid, le recours une fois par an à un professionnel qualifié pour faire une vérification complète si nécessaire, le contrôle du conduit de cheminée pour qu’il soit en bon état si le chauffage est raccordé, le contrôle de l’évacuation des fumées pour s’assurer qu’elle s’effectue en dehors de l’immeuble sont autant de conseils qui sont bons à prendre pour éviter le pire.

R. S.