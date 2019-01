Nouvelles de Constantine, Intoxication au monoxyde de carbone : 26 victimes depuis le début de l’année

Page animée par ISSAM BOULKSIBAT

Il faut remonter aux premiers jours de janvier 2015, au cours desquels 30 personnes avaient été secourues après inhalation du monoxyde de carbone provenant d’appareils de chauffage défectueux, pour relever un nombre aussi important de victimes du «tueur silencieux », lequel s’élève à 26 depuis le début du mois.

Sur la totalité des concernés, dont 13 femmes, 5 hommes et 5 enfants, 23 ont échappé à une mort certaine, alors que 3 autres, un couple à la nouvelle ville Ali Mendjeli et un jeune trentenaire habitant la localité d’El Gourzi, dans la commune d’Ouled Rahmoune, ont malheureusement succombé. Seules 21 victimes, toutes sauvées à temps, ont été dénombrées tout au long du premier mois de l’année passée. Selon les services de la Protection civile, chaque nouvelle vague de froid s’accompagne d’une recrudescence de ces accidents, principalement dus à l’installation de poêles ou de chauffe-bains défectueux ou non conformes aux normes requises en matière de sécurité, mais surtout aggravés par le manque d’aération des foyers, la plupart des habitants préférant fermer hermétiquement toutes les fenêtres, ce qui favorise l’accumulation du monoxyde de carbone d’où intoxication rapide des occupants. En outre, l’absence d’entretien de ces appareils, qui provoque une combustion anormale, ainsi que la mauvaise ventilation des logements à cause des sorties d’air obstruées par des suies, des nids d’oiseaux, des déchets, ou alors carrément supprimés par certains propriétaires inconscients, contribuent grandement à cette hécatombe. En guise de mesures préventives, il est recommandé de se pourvoir d’appareils répondant aux normes de fabrication internationales, ainsi que d’effectuer un contrôle de toute l’installation de chauffage par un professionnel, idéalement en septembre, afin de prendre le temps, en cas de nécessité, d’entreprendre les réglages qui s’imposent. Par ailleurs, certains spécialistes prônent l’usage de détecteurs domestiques de monoxyde de carbone lesquels, malgré leur coût élevé (entre 1.000 et 20.000 DA), constituent un atout préventif de premier choix grâce à un système de déclenchement d’un signal d’alarme strident lorsque la concentration en gaz toxique dépasse le seuil normal, et peuvent éviter bien des drames.Pour rappel, la direction de wilaya de la Protection civile a lancé, dès le début de l’automne, en partenariat avec les services de la Société de Distribution de l’Électricité et du Gaz de l’Est (SDE), la Sûreté nationale, les directions de l’Éducation et du Commerce, ainsi que la Radio locale, une campagne de sensibilisation sur les dangers de l’intoxication par le monoxyde de carbone, portant notamment sur la prévention du risque d’asphyxie, la conduite à tenir face à une victime et les méthodes de réanimation cardio-pulmonaires à pratiquer. Pour ce faire, des cours théoriques et pratiques ont été dispensés au niveau des établissements scolaires des trois paliers et des centres de formation professionnelle, de même que des journées portes ouvertes, lesquelles se sont tenues à travers les douze communes de la wilaya, entre autres à l’unité de voisinage 20 de la nouvelle Ali Mendjeli, qui a connu ces dernières années, où un grand nombre de nouveaux habitants s’y sont installés à la faveur des opérations de relogement initiées par les autorités publiques.

Ouled Rahmoune

Le développement en point de mire

Située au sud-est de Constantine, aux limites de la wilaya d’Oum El Bouaghi, la commune d’Ouled Rahmoune, relevant administrativement de la daïra du Khroub, et comptant près de 30.000 habitants, est considérée comme une des communes les plus « riches » de la capitale de l’Est.

L’installation sur son territoire de nombreuses unités industrielles d’importance, à l’image du centre de distribution de carburant de Naftal, sis dans la localité de Bounouara, ainsi que de l’entreprise nationale des granulats (ENG), implantée dans la zone d’activités située au chef-lieu, a permis à Ouled Rahmoune d’enregistrerî une rentrée d’argent substantielle par le biais des recettes de recouvrement de la taxe de l’activité professionnelle (TAP). Sur le plan du développement local, la commune vit depuis quelques années une dynamique nouvelle, grâce principalement à l’installation, en septembre 2015, d’une commission présidée par l’inspecteur général de la wilaya, avec pour tâche de superviser la progression des projets liés à l’amélioration du cadre de vie des habitants et otages, jusqu’alors, de questions d’organisation administrative. Ainsi, un avis d’appel d’offres pour l’aménagement de l’artère principale de Bounouara a été lancé à la fin du mois de décembre. Il s’agit, selon les responsables de la commune, de réhabiliter ce tronçon de la RN 20 afin de faire de ce carrefour routier stratégique une halte de choix pour les usagers, en particulier ceux en provenance des wilayas limitrophes, Guelma et Oum El Bouaghi, voire de Tébessa et Souk Ahras. Concernant la nature des travaux, il s’agit de la réfection des trottoirs, de l’installation de panneaux et de glissières de sécurité, de la réparation de l’éclairage public, et de la création d’espaces verts.

Dans ce même contexte, une nouvelle salle de soins sera construite au village Laâziz Belkacem, lequel compte 3.000 âmes, et ce pour un budget de 2,5 milliards de centimes. Cette structure devra remplacer celle sise à El Guerrah, qui sera transformée en centre de vaccination. C’est en ce sens que l’APC d’Ouled Rahmoune a procédé aux réaménagements nécessaires, en attendant que celle-ci soit dotée de l’équipement adéquat.

Le raccordement au réseau du gaz de ville n’est pas en reste. La commune, qui a déjà consacré une enveloppe de 6 milliards de centimes aux projets s’inscrivant dans ce cadre, a vu sa demande de prendre en charge le cas des 250 logements de la cité Ahmed Mansouri, formulée aux services de la wilaya, acceptée, le chef de l’exécutif, Abdessamie Saïdoun, s’étant montré sensible aux doléances des élus, et les habitants de ladite cité, au même titre que leurs pairs des lieux-dits ferme Hadjadj 1 et 2, Badaoui Boudjemaâ et Ras El Aïn, en auront bientôt fini avec le calvaire des bouteilles de gaz butane.

Enfin, il convient de rappeler que la commune va prochainement bénéficier du projet de réalisation d’un pôle commercial, le premier du genre à l’échelle nationale, lequel devra booster de manière significative la dynamique économique locale. S’inscrivant dans le cadre du redéploiement de l’Entreprise nationale des Transports routiers (SNTR), ce pôle se compose de plateformes de stockage, de transport et de distribution des marchandises, et s’étend sur une superficie de 50 hectares situés au lieu-dit El Guerrah. Selon les autorités, le choix d’OuledRahmoune pour abriter une telle infrastructure, combinant transport ferroviaire et routier, n’est pas fortuit, et vise à sortir la commune de son enclavement. Ce projet devra également contribuer à l’organisation du mouvement économique local en agissant sur la disponibilité des produits, ce qui aura un impact sur les prix, et aussi prenant en charge le stockage des marchandises dans des aires dédiées et sécurisées.

Pont d’El-Kantra

Fermeture partielle pour travaux

Jadis principale voie d’accès de la ville de Constantine, l’antique pont d’El Kantra, érigé par Salah Bey en 1792 sur les ruines d’un ancien pont romain, puis totalement reconstruit en 1863 par les autorités coloniales, lesquelles entreprirent dans les années 1950 d’importants travaux de modernisation, comprenant notamment l’élargissement de la chaussée et des trottoirs, va être partiellement fermée à la circulation automobile et piétonne au courant de cette semaine, et pour les besoins d’une grande opération de restauration, la seconde depuis l’indépendance après celle effectuée durant les années quatre-vingt. En effet, la dernière expertise commandée par la direction locale des Travaux publics (DTP) a établi l’existence de nombreuses fissures au niveau dudit pont, lequel représente un axe vital pour le chef-lieu, en ce sens qu’il permet aux personnes arrivant par la route de la corniche, en provenance des communes du nord de la wilaya, essentiellement Hamma Bouziane, Didouche Mourad et Zighoud Youcef, ainsi que des wilayas de Mila, Skikda et Jijel, de rallier directement le centre-ville de Constantine. C’est en considération de cette nouvelle donnée que la DTP a décidé du lancement des travaux, prévus pour une durée de 18 mois, lesquels ont été confiés à un groupement public. Dans un premier temps, il s’agit de réhabiliter la partie supérieure de l’ouvrage, en procédant à la réfection des trottoirs et au remplacement du bitume de la chaussée par un nouveau revêtement. Par la suite, intervient l’étape la plus délicate, à savoir le traitement des fissures situées dans la partie inférieure du pont pour mettre fin aux infiltrations d’eau qui sont à l’origine de la fragilisation de l’édifice. Afin de causer le moins de désagréments possibles aux citoyens empruntant régulièrement le pont d’El Kantra, les autorités compétentes vont instaurer la circulation alternée durant les premiers mois du chantier, avant de procéder à sa fermeture nocturne à partir du printemps. Il est à signaler que le coût total de l’opération s’élève à 10 milliards de centimes.

Pour rappel, le pont d’El Kantra avait déjà été fermé à la circulation en 2014, en raison d’un affaissement de la chaussée causé par le chantier de construction de la bibliothèque urbaine de Bab El Kantra. Par ailleurs, celui non moins stratégique de Sidi Rached avait également été sujet à la même restriction durant la période allant d’avril à juillet 2016, et ce afin de reconstruire l’une de ses arches, la n°5, fortement endommagée par les glissements

de terrain.

Distribution de gaz et d’électricité en pole position

Avec un taux de couverture de 99,1% pour l’électricité et

95,55% pour le gaz de ville, Constantine arrive en première position nationale en ce qui a trait à la distribution de l’énergie, et ce, en considération des investissements importants consentis par l’État afin de répondre aux besoins du citoyen en la matière, ainsi que de contribuer au désenclavement des régions rurales en élargissant la desserte aux quatre coins du pays. Ces chiffres sont d’autant plus significatifs si l’on considère la situation d’il y a 20 ans. Selon les déclarations du chef de l’exécutif, Abdessamie Saïdoun, les taux respectifs de couverture en énergie électrique et en gaz naturel étaient de 90 % et 95 % en 1999, ce qui fait un bond de 9,1 % pour le premier, alors que le second a quasiment doublé en vingt ans. Cela dénote, selon le premier responsable de la wilaya, des efforts considérables déployés par les autoritéspour un développement optimal des réseaux de distribution. Rien que pour l’année, 12.147 foyers ont bénéficiéde l’électricité, et 10.324 du gaz de ville. Ces chiffres concernent aussi bien les nouveaux clients de la Société de distribution de l’électricité et du gaz de l’Est (SDE) que les projets financés et réalisés par la wilaya, à l’image des raccordements de zones reculées des communes d’Aïn Abid, de Benbadis, de Béni Hamidène, et tout récemment, au mois de décembre 2018, des hameaux de Tlilani Amar (Ibn Ziad) et Bouhsane(Messaoud Boudjeriou). Dans ce même contexte, la direction de l’énergie a pris, en concertation avec Naftal, des dispositions pratiques afin d’assurer les besoins des populations des régions enclavées de la wilaya en gaz butane, notamment celles dépourvues de points de vente, au cours de la présente saison hivernale, qui s’annonce des plus rudes. Ainsi, il a été demandé aux responsables desdits points de vente, au nombre de 30, de constituer un stock important de bouteilles lorsque les conditions climatiques le permettent, de manière à pouvoir répondre efficacement à la demande en cas de blocage des routes par les chutes de neige, d’autant plus qu’il subsiste encore, au niveau de la périphérie des douze communes de la wilaya, des centaines de foyers non raccordés, et ce malgré le taux très élevé de couverture en gaz naturel atteint. La même demande a été formulée aux citoyens, lesquels doivent également disposer, au possible, d’une réserve suffisante de bouteilles afin d’anticiper sur une éventuelle pénurie de cette source d’énergie. Pour rappel, l’unité Naftal de Bounouara (commune du Khroub) produit en temps normal 14.000 bouteilles de gaz butane, la capacité d’enfûtage pouvant être portée à 20.000 bouteilles en période de pointe. Ladite unité approvisionne les points de vente se trouvant dans les wilayas de Constantine, Mila, Oum El Bouaghi et Guelma.