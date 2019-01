Tizi Ouzou : Sous le seau de la fraternité et l’unité

Le rideau est tombé hier à Tizi-Ouzou sur les festivités de célébration de Yennayer 2969 et du premier anniversaire de son institutionnalisation comme journée nationale chômée et payée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La cérémonie de clôture s’est déroulée sous la présidence du wali, M. Abdelhakim Chater, et de responsables locaux. Le wali a exprimée sa satisfaction quant à la réussite totale de cette semaine de célébration et a également rendu hommage à tous ceux qui y ont participé. Une visite a été effectuée à la maison de l’artisanat où se sont tenues des expositions des produits artisanaux. Une cérémonie de remise des contrats pour la formation de 16 tissus textuels pour les tapis d’Ath Hichem, a été présidée par le wali qui a assisté à la cérémonie de remise des diplômes de participation aux établissements et associations ayant grandement contribué à la réussite de ces festivités qui se sont déroulées dans une parfaite ambiance de convivialité, de solidarité et de fraternité.

Bel. Adrar