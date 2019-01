L’Entrefilet : Le jour d’après

Que reste-t-il des paillettes et des confettis ? L’Algérie se réveille avec un goût de fête fastueuse et de devoir accompli. Le «legs culturel» était bel et bien présent aux quatre coins du pays, au grand bonheur des Algériens en mal de manifestations socio-culturelles.

Le terroir multiséculaire algérien a eu l’occasion tant espérée de se mettre en valeur. Chaque région, chaque wilaya, chaque commune a mis les petits plats dans les grands pour mettre en vitrine ses spécificités locales. Artisanales, gastronomiques, vestimentaires, artistiques ou historiques, les différents cachets de la culture algérienne ont été sortis au grand jour. Le legs est sur la table, le temps est venu donc de parfaire les modes de transmission aux générations montantes. Ces générations bombardées par les flux constants d’infos et pour qui les notions de racines, d’histoire et de culture séculaire ne sont que grands mots et vagues slogans. Le travail est ardu…

K. M.