Colloque à Tamanrasset sur la valorisation du patrimoine immatériel : Préserver la diversité culturelle

Les intervenants, chercheurs, académiciens et anthropologues ont mis en avant la nécessité de conservation du legs culturel immatériel, consistant en une variété de ressources à préserver pour la consolidation de la diversité culturelle et en des opportunités de dialogue et de rapprochement entre les cultures.

Le directeur du centre national des recherches préhistoriques, en anthropologie et histoire, Farid Kherbouche, a souligné que l’Algérie s’est attelée à inclure des éléments du patrimoine national au patrimoine culturel immatériel universel, à l’instar du chant Ahellil, de la musique ancestrale de l’Imzad et de la fête de la Sbeiba. Pour l’intervenant, il appartient d’œuvrer, à travers une approche scientifique, à la préservation de ce trésor culturel national, riche en coutumes et traditions séculaires, en expressions vivantes orales, pérennisées depuis les anciennes générations, de rituels sociaux et un savoir-faire manuel traditionnel, en sus d’autres facettes de cette diversité culturelle. M. Kherbouche a indiqué que l’organisation de cette rencontre concomitamment avec la célébration du Nouvel An Amazigh «Yennayer», constitue une grande opportunité pour mettre en valeur les festivités de cet évènement séculaire qui caractérise des communautés de l’Afrique du Nord notamment. Le chercheur Karim Ouras, de l’université d’Oran a, dans une communication intitulée «Yennayer, un rituel agraire multi-symbolique», relevé que «les facettes festives de Yennayer à travers le territoire national est caractérisé par des traditions ancestrales traduisant les liens socioculturels et même religieux, mis à profit pour valoriser les activités agricoles, mettre en évidence la valeur historique des liens envers la société, donnant lieu au raffermissement d’étroites relations familiales inébranlables, reflétée par les signes de solidarité. Le chercheur a, dans ce cadre, appelé à la nécessité d’étudier les marques de cette célébration singulière et de tirer profit des connaissances liées à Yennayer. Mme. Zahia Benabdallah, chercheuse au centre national de recherches préhistoriques, en anthropologie et histoire, a, dans une intervention sur «Ayred : symbole de célébration de Yennayer chez les Béni-Senous (Ouest du pays)» , a indiqué que «la région de Tlemcen célébrait depuis la nuit du temps la fête sociale «Ayred» (lion), coïncidant avec Yennayer et donnant lieu à des activités festives animées aussi bien par les enfants que par les personnes âgées, qui se déguisent en lions et empruntent les différentes rues et ruelles de la ville, frappant aux portes pour collecter l’aumône qui sera ensuite distribuée aux pauvres. Après avoir expliqué que ce festival rituel fut l’apanage des pharaons et des anciennes populations Nord-africaines, elle a précisé que «Ayred véhicule un fort message, festif dans sa forme, mais dans le fond une étape visant la relance du cycle agraire», avant d’appeler à inclure Yennayer en tant que patrimoine universel. La chercheuse Zineb Ali Aït-Ali, de l’université de Paris-8 (France), a fait savoir que la femme algérienne a assumé des missions grandioses dans la préservation et le transfert du patrimoine oral et a contribué à la préservation de ce legs, car elle constituait le véritable écrin de la culture orale, eu égard aux tâches qu’elle accomplissait dans ce volet (patrimoine) et son abnégation à inculquer aux générations montantes la fierté de l’identité nationale. Le Pr. Mohand Aït Akli Souki, de l’université de Sétif, a, dans sa contribution académique, évoqué les portraits des érudits de la région de «Zouaoua», de l’ère médiévale à nos jours, soulignant que «la région a assumé un grand rôle dans la propagation de la science et du savoir et la préservation du patrimoine culturel». Selon l’intervenant, la région de Zouaoua a défendu farouchement la préservation de l’identité nationale à travers l’attachement à ses coutumes et us séculaires. Le colloque international «valorisation du patrimoine culturel immatériel» (12-13 janvier), qu’a abrité le centre universitaire Hadj Moussa Agh Akhamoukh (Tamanrasset), ses déroulé en présence d’un aréopage de chercheurs, académiciens et enseignants de différentes institutions universitaires du pays et des centres de recherches du pays et de l’étranger, et a porté sur série de thèmes inhérents à la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel. Les travaux de cette rencontre, mise sur pied par le centre de recherches préhistoriques, seront sanctionnés par des recommandations.