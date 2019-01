Panier Opep : plus de 59 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), s'est établi jeudi à 59,48 dollars le baril, contre 58,24 dollars la veille (mercredi), a indiqué l'Organisation pétrolière dans un communiqué publié sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le

Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djeno (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie Saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Le Brent de la mer du Nord avait fini jeudi à 61,68 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 24 cents par rapport à la clôture de mercredi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI avait gagné 23 cents.

Par contre, les cours du pétrole ont clôturé la semaine en baisse après neuf séances consécutives de hausse. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a clos à 60,48 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,20 dollar par rapport à la clôture de jeudi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance a cédé 1,00 dollar à 51,59 dollars.

Les cours du Brent et du WTI ont pris respectivement 6% et 7,6% malgré le recul de vendredi, poussés par l'annonce d'une réduction des exportations de l'Arabie Saoudite. Le ministre saoudien de l'Energie, Khaled al-Faleh, a annoncé mercredi que le royaume réduirait ses exportations de 800.000 barils par jour (b/j) à 7,2 millions de barils par jour (mbj) en janvier contre 8 mbj en novembre. Une réduction supplémentaire de 100.000 b/j est prévue en février.

De son côté, le ministre de l'Energie des Emirats arabes unis, Suhail al-Mazrouei, a déclaré samedi qu'il tablait sur un prix moyen du pétrole de 70 dollars le baril en 2019, sur la base d'un accord prévoyant une réduction de la production des pays exportateurs de pétrole. Pour rappel, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d’autres grands producteurs de pétrole du monde, menés par la Russie, ont convenu en décembre dernier de réduire leur production de pétrole combinée de 1,2 million de barils par jour à partir de janvier afin d’équilibrer le marché du pétrole.