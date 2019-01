Sonelgaz : 70 milliards de DA de créances à fin novembre

Les créances de Sonelgaz s’élevaient à fin novembre à 70 milliards de dinars. Ce chiffre annoncé par le directeur de distribution de l’entreprise, Ammar Medjbar, lors de son passage à une émission télévisée, renseigne sur la persistance du problème pour nombre d’entreprises publiques, en dépit des mises en garde aussi nombreuses qu’itératives.

Des mesures coercitives contre les récalcitrants? «La loi s’applique à tous, qu’il s’agisse des citoyens ou des administrations», explique le même responsable, relevant les difficultés de certaines APC pour payer leur dette. Dans son intervention, M. Medjbar a également évoqué les coupures d’électricité. «Il y a celles qui sont programmées, et il y a des incidents causés par un tiers ou sont liées à des agressions d’ouvrages pourtant protégés par un arrêté ministériel», explique le responsable de Sonelgaz. Quant au problème d’asphyxie, M. Medjbar relève une «nuance de taille», précisant que ce n’est pas le gaz qui tue, mais c’est le monoxyde de carbone. Enchaînant, il explique cette situation par la mauvaise combustion, la mauvaise utilisation de certains appareils et l’usage d’appareils non conformes, auxquels s’ajoute le problème du manque d’aération causé, lui, par des transformations qui se font après les installations effectuées par Sonelgaz. A ce sujet, le même responsable réitère l’importance de la sensibilisation, précisant que l’entreprise qu’il représente ne lésine pas sur les efforts et effectue des campagnes à grande échelle. Dans cette optique, il y a lieu de préciser que M. Arkab, le Pdg, a expliqué que Sonelgaz se tourne actuellement vers la politique de sensibilisation pour appeler les citoyens à la rationalisation de la consommation d’énergie. En juillet 2018, le même responsable annonçait que la Sonelgaz équiperait ses clients d’un compteur électrique intelligent «Smart Gride», capable de contrôler et d’ajuster la consommation électrique en temps réel dans les habitations et permettre, ainsi, une gestion plus efficace du réseau électrique et contribuer à l’optimisation de la consommation d’énergie. Rappelons que pour la réalisation des infrastructures de l’opérateur public et l’augmentation des capacités énergétiques du pays, l’Etat a alloué 300 milliards de dinars par an. Année après année, le groupe Sonelgaz poursuit son développement. Tout récemment, il a signé avec le groupe public de l'industrie mécanique (AGM) une convention-cadre pour établir des activités de sous-traitance et la fourniture de prestations et services au profit de ses filiales. La substitution à terme à l’importation par la promotion de la production nationale et la satisfaction des besoins des sociétés du groupe Sonelgaz, en priorité par la production nationale dans le domaine des équipements, pièces de rechange et services, tels sont les objectifs de cette convention-cadre.

Le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre seront assurés par un comité paritaire, constitué de représentants des deux parties. La convention est conclue pour une durée de cinq ans et peut être renouvelée après accord des parties. Entrant dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant la promotion de l’outil national de production, cette convention, comme l’avait souligné M. Guitouni, devra participer à la promotion de la production algérienne, l’encouragement des PME-PMI locales, la réduction des importations et des transferts de devises.

Fouad Irnatene