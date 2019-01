Algérie - Etats-Unis : La coopération agricole à l’ordre du jour

La coopération dans le secteur de l'Agriculture entre l'Algérie et les États-Unis est appelée à se renforcer à l’avenir, dans le sillage des partenariats et joint-ventures prévus dans l’agenda de la visite de travail qu’effectue actuellement, dans ce pays, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi.

Cette mission, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la stratégie quinquennale (2017-2022) pour le développement du secteur, est guidée par les projections retenues lors du forum d’affaires algéro-américain organisé, en octobre 2018, à Alger. Les propositions avalisées par les deux parties, à l’occasion de cette rencontre, portent sur la création de grandes exploitations agricoles, le développement durable des filières agricoles stratégiques, notamment les filières laitière, céréalière, ainsi que les aliments de bétail et les viandes. Cette vision commune du partenariat avec les Américains concerne également le développement de la recherche dans le domaine agricole, la formation spécialisée et le transfert de technologies. Des aspects primordiaux dans la vision du gouvernement pour la promotion d’une agriculture moderne et orientée vers l’intensification des rendements. Organisée par le Conseil d'affaires algéro-américain (USABC), la mission, composée d’une trentaine d’opérateurs économiques du secteur de l’agriculture, devra s’enquérir du savoir-faire et de l’expérience des Américains dans les filières prioritaires. Selon les organisateurs, cette visite sera sanctionnée par la signature de quatre mémorandums d’entente avec des entreprises américaines, notamment dans le domaine de la production laitière. Un segment que les pouvoirs publics comptent soutenir, l’objectif étant d’atteindre, d’ici 2022, une production de 4,8 milliards de litres. A ce titre, des opportunités de coopération sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière lait pourraient être développées avec les partenaires américains. D’autres marges pour des partenariats diversifiés existent dans d’autres filières inscrites dans la feuille de route du gouvernement pour la concrétisation de l’objectif de la sécurité alimentaire, à l’instar de la pomme de terre et des céréales qui ouvrent d’importantes perspectives en matière d’investissements. A ce titre, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche avait souligné, lors du forum d’octobre que la stratégie de son secteur s’adossait à des actions prioritaires, à savoir, la création de grandes exploitations agricoles, le développement durable des filières agricoles stratégiques, l’élargissement de la base productive de la sécurité alimentaire et l’adaptation des mécanismes d’appui et d’encadrement de la production nationale. Une vision novatrice du secteur, dont le rôle dans la croissance et la diversification de l’économie nationale est primordial, et qui recommande un redéploiement des moyens et des méthodes pour l’émergence d’une agriculture tournée vers les besoins du marché interne, mais aussi, qui soient aptes à générer des excédents à l’export. Le secteur a certes réalisé des progrès notables depuis la mise en œuvre de la politique de renouveau agricole et rural, mais des efforts sont nécessaires pour consolider les performances actuelles, d’autant plus que le potentiel agricole à développer et à valoriser est très important mais, paradoxalement, sous-exploité. Les données officielles indiquent que la part du secteur de l’agriculture dans le PIB est passée de 8%, en 2000, à 12%, en 2018, avec une valeur de production annuelle de plus de 3.200 milliards de DA. Des chiffres qui consolident la place de l’agriculture dans l’économie nationale et sa dynamique dans la croissance du pays et qui traduisent les capacités du secteur à relever les défis qui lui sont assignés.

D. Akila