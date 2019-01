Grand angle : Rien n’est perdu

Huit ans après la révolution, qu’ils ont portée à bras le corps, poussant l’ancien président Ben Ali à quitter le pouvoir le 14 janvier 2011, les Tunisiens ne sont plus en fête. Au fil des années qui les éloignent de cette date, l’amertume a pris le dessus. Les difficultés de la vie, accentuées par l’exacerbation du chômage et de la pauvreté, ont fini par dissiper l’enthousiasme post-révolution. « Les choses ne se sont pas déroulées, hélas, comme on l’avait souhaité, dans la ferveur et l’emballement, un certain 14 janvier 2011 «, a souligné un commentateur tunisien. Dur aura été le réveil. Alors que les Tunisiens croyaient que leur bonne étoile allait continuer à briller, ils sont désormais confrontés à une réalité dont ils ne soupçonnaient pas l’ampleur. Aujourd’hui, légitimement du reste, on s’interroge sur les causes qui ont fait que « le pays soit dans un tel état de dégradation avancée, alors qu’on avait tout pour réussir «. Ce questionnement taraude en fait la majorité des Tunisiens qui pensent naïvement qu’en faisant chuter Ben Ali, ils ont accompli le plus dur. Ils ignoraient à ce moment-là que le plus dur serait à venir et que le désenchantement serait tel que même les quelques avancées enregistrées depuis ne suffiraient pas à combler les grands espoirs suscités en 2011. Huit ans se sont écoulés, l’heure est au bilan. Et il est loin d’être rose. Les raisons de cette situation sont connues aussi. «Les cinq grands problèmes majeurs qui font que la Tunisie s’enfonce, d’une année à l’autre, dans la crise, sont d'ordres politique, économique, social, sécuritaire et moral «, a analysé le commentateur de Global Net Tunisie. En fait, la Tunisie n’aura pas su, ou pu éviter, le piège dans lequel n’aurait peut-être pas manqué de tomber n’importe quel autre pays dans sa situation. Celui de croire que les difficultés de la construction d’un nouvel Etat allaient s’estomper sous l’effet de l’enthousiasme général. Mais ce ne fut pas le cas. Lucide, le même commentateur estimera que la Tunisie paie aujourd’hui le prix « des erreurs, des faux pas, des querelles, du laxisme, des dérives et de fausses appréciations « post-révolution. Et de souligner qu’ « à tous les niveaux, on a manqué d'une vision d'ensemble, de sagesse et de désintéressement, pour pouvoir faire prévaloir le bien commun et l’intérêt national, aux dépens des intérêts étriqués». Est-il pour autant trop tard ou bien la Tunisie peut encore se rattraper ? La réponse est apportée par ce citoyen lambda qui affirme que «si le système ne change pas en 2019, (année qui verra l’organisation d’un double scrutin avec les élections présidentielles et législatives) tout cela (la révolution) n'aura servi à rien «. C’est dire que la balle est dans le camp de ceux qui sont à la tête du pays.

Nadia K.