Délégation des villes occupées et du sud : Appel à davantage d’unité

La délégation des villes occupées et du sud du Maroc a affirmé que les réalisations de la cause sahraouie constituaient des acquis nationaux à préserver, appelant les enfants de «l'Intifadha de l'indépendance» dans les villes occupées, au sud du Maroc et dans les universités marocaines à davantage d'unité, pour remporter la victoire finale.

La délégation des villes occupées et du sud du Maroc a adressé une lettre de remerciements au Président sahraoui et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, à l'issue de sa visite dans les camps des réfugiés, organisée du 1 au 12 janvier en cours, soulignant que «les réalisations de la cause sahraouie sont des acquis à préserver pour remporter la victoire finale». «À cet effet, nous nous adressons aux enfants de l'Intifada des villes occupées, du sud du Maroc et des universités marocaines, pour les appeler à davantage d'unité et d'efforts, pour consolider notre lutte pacifique et contribuer activement au renforcement des institutions sahraouies, tout en veillant à leur développement», ont-ils indiqué, dans cette lettre. La délégation a exprimé sa gratitude pour le chaleureux accueil dont elle a bénéficié, lors de sa visite aux institutions nationales sahraouies. Les victoires remportées, l'année dernière, par la question sahraouie, sont «rassurantes pour l'avenir de notre cause juste», a ajouté la délégation, citant, à ce propos, que l'ONU s'attelle à amener les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, à tenir de nouvelles rencontres directes, d'autant que le Maroc refusait de négocier avec le Front Polisario, unique et légitime représentant du peuple sahraoui. Dans le même ordre d'idées, elle a évoqué le climat rassurant induit pat l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui avait défini des conditions pour préserver les ressources sahraouies, objet de pillage par l'occupant marocain et ses partenaires, dans le cadre d'anciens accords conclus. La délégation a réaffirmé, dans sa lettre adressée au Président Ghali, «sa détermination constante à œuvrer à la réalisation des objectifs de l'année 2019, en vue d'atténuer les souffrances du peuple sahraoui, notamment le retour des résistantes et résistants sahraouis des camps des réfugiés dans leurs territoires et la pleine souveraineté de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) sur ses territoires». Pour rappel, les activités du 24e concours militaire annuel «Chahid Mustapha El-Ouali» de l'Armée sahraouie de libération ont eu lieu dimanche à Mhiriz, en territoires sahraouis libérés, sous l'égide du Président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Dans son allocution d'ouverture, le commandant de la 4e Région de l'Armée sahraouie a indiqué que les différentes activités militaires qui se tiennent à Mhiriz, dont le concours et une manœuvre militaire, couronnent une année d'efforts, de travail continu et de persévérance de l'armée sahraouie. Elles constituent aussi une opportunité d'évaluation du degré de disposition et de préparation au combat des différents détachements et unités militaires, à travers une compétition entre les différentes Régions militaires sahraouies, a ajouté M. Mohamed Allel.