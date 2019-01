Violation du cessez-le-feu au Sahara occidental : L’ONU dément les allégations du Maroc

Les Nations unies ont démenti les allégations formulées par le Maroc concernant «les violations» du cessez-le feu par le Front Polisario, affirmant que la Minurso n’a enregistré aucun incident qui puisse constituer «une violation aux termes des accords applicables».

«La Mission onusienne, Minurso, était présente lors de ces deux incidents présumés et n'a rien observé qui puisse constituer une violation aux termes des accords applicables «, a déclaré le porte-parole du SG de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse à New York. Dujarric a expliqué qu'il existait une procédure établie par la Minurso pour évaluer de telles allégations sur le terrain, et qui est «fondée sur les fonctions de surveillance et d’observation impartiales» des fonctionnaires de la mission onusienne au Sahara occidental, a-t-il ajouté. «Les incidents identifiés comme constituant une violation des accords applicables sont partagés avec les parties pour leur action immédiate, un processus qui a été efficace pour prévenir les conflits et maintenir le cessez-le-feu depuis son instauration», a-t-il ajouté. Le Maroc a transmis une lettre au Conseil de sécurité dans laquelle il a accusé faussement le Front Polisario de «violations» du cessez-le-feu pour avoir organisé le 6 janvier des manœuvres militaires à Mheiriz, et inauguré des locaux administratifs dans cette localité située dans les territoires sahraouis libérés.



« 7 millions de mines menacent la vie des Sahraouis. »



Sur un autre registre, le président sahraoui, Ibrahim Ghali a affirmé que la destruction du dernier stock de mines que possède le Front de Polisario était une preuve de «sa bonne intention» et du respect de son engagement avec l'Organisation Appel de Genève en novembre 2005. A ce propos, M. Ghali a souligné que plus de 7 millions de mines étaient encore implantées tout au long du mur militaire érigé par le Maroc (mur de la honte), lesquels causent d'énormes dégâts parmi les rangs des civils sahraouis. Le président sahraoui a mis en exergue, dans un message adressé au SG de l'ONU, Antonio Guterres, la participation constructive du Front Polisario lors du 1er round de négociations tenu les 5 et 6 décembre à Genève. Parmi ces propositions figurent «l'arrêt immédiat de toute les activités économiques et commerciales illégales menées par les autorités marocaines et les sociétés étrangères sur les territoires sahraouis et l'autorisation aux organisations humanitaires et les observateurs indépendants et les médias d'entrer dans les territoires occupés».

Il a également réitéré l'attachement du Front Polisario au processus politique de l'ONU ainsi qu'aux efforts consentis par M. Guterres et son Envoyé personnel pour la poursuite des négociations directes entre les deux parties du conflit afin de parvenir à une solution pacifique, juste et durable garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'AG de l'ONU. «Convaincu de l'impératif de se défaire des répercussions dangereuses et destructives qui résultent des mines, outre les maux et tragédies dont souffrent les peuples, le Front Polisario n'a pas hésiter à signer l'appel de Genève», a affirmé le ministre ,sahraoui de la Défense, Abdallah Lahbib exprimant par la même occasion la préoccupation du Polisario et de l'Etat sahraoui vis-à-vis de la situation du Maroc, l'un des rares pays n'ayant toujours pas adhéré au processus d'interdiction des mines prôné par la communauté internationale.

Le représentant légitime du peuple sahraoui a saisi le Conseil de sécurité de la destruction complète de son stock en mines antipersonnel, en signe de bonne foi, formant le vœu de voir la communauté internationale peser de tout son poids pour amener le Maroc à signer la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'utilisation et du stock des mines antipersonnel et des armes à sous-munitions. Un aveu exprimé également par l'Association sahraouie des victimes des mines. Pour rappel, le président sahraoui avait contacté, mi-décembre passé, le Secrétaire général (SG) de l'ONU, l'invitant à accélérer le processus de déminage de millions de mines plantées par l'occupant marocain tout le long du mur de la honte, affirmant toutefois la poursuite des forces marocaines à remplacer les mines transportées par les crues notamment en hiver. Aussi, le président sahraoui avait dénoncé, à travers un écrit, l'exposition de deux mines par deux véhicules de propriétaires sahraouis, ayant causé la mort à une personne et fait plusieurs blessés.

