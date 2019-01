2018, Ephémérides Nation : M. Bouchareb succède à M. Bouhadja Et assure l’intérim au FLN

L’année 2018 a été assurément riche en rebondissements, marquée par certains événements phare qui ont secoué la scène politique. On pense, à ce propos, à l’élection, au mois d’octobre dernier, de Mouad Bouchareb à la tête de la chambre basse du parlement algérien.

---------------------------

M. Bouchareb succède à M. Bouhadja Et assure l’intérim au FLN

Au bout, en effet, de quelques jours de tractations, les députés de l’Assemblée populaire nationale ont choisi celui qui occupait le poste de président du groupe parlementaire du FLN, succédant du coup à Saïd Bouhadja qui a fait l’objet d’un retrait de confiance. Bouchareb a été élu à main levée lors d’une séance plénière. Sur 321 députés qui ont voté, il a obtenu 320 voix, pour une abstention.

Agé de 47 ans et élu de la wilaya de Sétif au titre de la 8e législature issue des élections législatives de mai 2017, le nouveau président de l’Assemblée populaire nationale s’est engagé à « consacrer la culture du partenariat, d’entente, de construction et de communication permanente avec l’ensemble de la composante afin de hisser le niveau institutionnel de l’APN pour en faire un édifice de démocratie participative et une tribune de défense des intérêts suprêmes de la patrie».

Moins d’un mois après son élection à la présidence de l’APN, Mouad Bouchareb se retrouve encore une fois sous les feux de la rampe. Et pour cause, il est désigné au poste de coordinateur de l'instance dirigeante du FLN, un comité collégial qui dirigera provisoirement les affaires du parti, et ce, suite à la démission surprise du secrétaire général, le docteur Ould Abbès, pour des soucis de santé qui lui imposent un congé de longue durée. Bouchareb assure donc l’intérim en attendant l’organisation d’un congrès extraordinaire.

---------------------------

257 victimes dans le crash d’un avion militaire à Boufarik



Le 11 avril 2018 restera un jour sombre pour l’Algérie, qui a connu ce jour sa pire catastrophe aérienne jamais enregistrée dans son histoire.

En effet, un avion militaire de type ‘‘Iliouchine IL-76’’ qui devait assurer le vol Boufarik-Tindouf-Béchar s’est crashé quelques minutes seulement après son décollage.

Le bilan est effroyable : 257 morts, dont dix membres de l’équipage, soit l’ensemble des passagers de l’appareil, essentiellement des personnels de l'Armée nationale populaire ainsi que des membres de leurs familles.

---------------------------

Nouvelles extensions pour le métro d’Alger

Le métro d’Alger s’est enrichi en 2018 par la mise en service de nouvelles stations dont celle de la place des Martyrs, inaugurée par le Président de la République ainsi que celle d’Ain Naâdja.

Quelques mois plus tard, c’était au tour de la station Ali-Boumendjel, à Alger-Centre, et celle de Gué de Constantine de voir le jour. Du coup, le métro d’Alger voit augmenter le nombre de ses stations à 19 et comprend à présent quatre lignes, soit : La Grande-Poste-Les Fusillés, Les Fusillés-Haï El-Badr, Haï El-Badr-El-Harrach et enfin El Harrach-Ain Naadja et s’étend sur une longueur de 18 km.

---------------------------

Le colonel El-Habiri à la tête de la DGSN



La Direction générale de la Sûreté nationale a connu en 2018 un nouveau chef en la personne du colonel

El Habiri, désigné par le Président de la République au mois de juin dernier. Connu pour ses compétences et son expérience sur le terrain, l’ex-DG de la Protection civile a succédé au général major Hamel,

en poste depuis 2010.

---------------------------

Lancement officiel du permis de conduire biométrique à points



Engagée depuis plusieurs années déjà sur la voie de la modernisation électronique, l’administration a accompli en 2018 des pas de géant pour atteindre son objectif et réussir à concrétiser sur le terrain cette stratégie.

On pense, à tout seigneur, tout honneur, au lancement officiel, en avril dernier, du permis de conduire biométrique à points dont des opérations pilotes ont concerné dans un premier temps des communes de la capitale, en l’occurrence Kouba,

Dar El-Beida, Alger-Centre et Baba Hassan, avant sa généralisation à l’ensemble du pays. Chose faite d’ailleurs avec le début du chantier pour la wilaya de Laghouat. Ainsi donc, les efforts consentis ces dernières années ont porté leurs fruits avec ce nouveau système de permis à points : une carte électronique dotée d’une puce contenant toutes les informations nécessaires sur, notamment, le conducteur et le nombre de points mais aussi les infractions lorsque celles-ci existent.

---------------------------

Inauguration de la mosquée Ketchaoua

Considérée comme un monument historique classé au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, la mosquée Ketchaoua, fermée en 2008, après sa dégradation suite au séisme qui a frappé Alger et Boumerdès, en 2003, a été rénovée et inaugurée en 2018 par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Les travaux de restauration de ce site ont été assurés par l'Agence turque de la coordination et de la coopération (TIKA), avec l'apport d'entreprises et d'archéologues algériens, en vertu de l'accord signé en septembre 2013. La construction de cette mosquée, une des plus célèbres d'Alger, remonte à plus de quatre siècles. Mélange de styles architecturaux romano-byzantin et arabo-turc, elle a été bâtie vers 1613 et agrandie en 1794. Elle a été transformée, pendant l'ère coloniale, en cathédrale, avant de retrouver sa vocation de lieu de culte musulman à l’indépendance.

S. A. M.