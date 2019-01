Dans la lucarne : Ces locaux plus ambitieux que jamais

Le football algérien a donné de grands footballeurs, qui ont beaucoup apporté au pays, lui permettant de connaître une grande notoriété acceptée de tous. Il est clair que durant la dernière décennie, on a constaté que notre football a quelque peu reculé ne serait-ce dans les analyses des gens de la presse.

La valeur et la qualité des joueurs formés par l’Algérie post-indépendance ont été toujours notre grande fierté, un «label» reconnu par tous, et ce à travers les différents continents. La «cuvée» de 1982 est la preuve la plus tangible. Il est vrai qu’avec le temps, les choses ont commencé à ne plus aller dans le bon sens pour notre pays, même si en, 2014, lors du Mondial brésilien, notre équipe nationale avait réussi à épater tout le monde en étant bien présente à ce rendez-vous planétaire. Elle était la seule équipe africaine et arabe à se qualifier haut la main avec le président Raouraoua et l’entraîneur bosnien, Halilhodzic. C’était un peu notre grand repère, les échos qui nous parvenaient étaient tous favorables, eu égard à la superbe prestation de nos capés. Ce Mondial brésilien demeure un véritable « baromètre » de notre jeu à onze. Il nous avait permis d’atteindre le firmament. Toute la population, fière de son équipe, s’était pressée dans les rues pour fêter comme jamais, et ce dans toutes les contrées du pays même les plus reculées. Ce qui montre la place de choix du football qui a pu réconcilier tout le monde comme du ciment d’acier. Puis, c’est un peu le net recul, la stabilité et aussi à la solidarité en ont pris un coup. On n’a pas réussi à se qualifier pour le Mondial russe, alors que tout le monde s’attendait à ce qu’on y soit, surtout que notre groupe était des plus accessibles. Ceci dit, aujourd’hui notre équipe nationale est composée essentiellement de joueurs en provenance d’Europe. C’est quasi-exclusif. Comme ils sont tous Algériens, il faut les accepter. C'est-à-dire comme l’avait dit Belmadi, le critère qui va trancher entre les uns et les autres, c’est la valeur et la disponibilité du joueur. Toutefois, ce problème s’est posé crûment suite à la victoire de notre équipe nationale des locaux devant le Qatar qui joue actuellement en Coupe d’Asie. Il a remis cette question lancinante entre «pros» et «joueurs du cru» à la mode du jour. C’est tout à fait normal du fait que les joueurs locaux méritent eux aussi une place dans la sélection nationale des A’. Certains ne veulent pas de ce dualisme, même si Belmadi ne veut plus qu’on le questionne sur ce sujet. Ce qu’il faut retenir de cette «guéguère » qui ne veut pas dire son nom, c’est que les joueurs formés «intra-muros» ne veulent pas rester en rade. Leur prestation au Qatar devant ce pays le prouve d’une manière limpide. Ils ont fortement envie de «grandir». Là, certains, qui ne manquent pas de critiquer le football algérien local, ne veulent pas aussi que les joueurs du championnat national grandissent. Ils ont même affirmé qu’il s’agit là d’une «querelle byzantine». Ce n’est pas exact ! Car, il ne s’agit pas d’un sujet « tabou ». Il ne s’agit pas de porter des «oeillères» et rejeter tout ce qui est local. Là, on ne dit pas que ceux qui viennent d’Outre-mer sont des «bras cassés». Loin de là cette idée. Toutefois, ce que l’on demande aux uns et aux autres, c’est qu’ils ne mettent pas aux orties ces jeunes locaux qui luttent désespérément pour sortir de l’ornière. On peut accepter le fait qu’on puisse leur dire «qu’ils doivent encore travailler», mais on est contre le fait de les bloquer presque automatiquement pour la simple raison qu’ils évoluent chez nous. Là, il y a un pas qu’on ne peut franchir.

Hamid Gharbi