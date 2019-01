1er tournoi national de rugby : Domination de Blida et Bordj El Kiffan chez les seniors

Les équipes de Blida et Bordj El Kiffan (Alger) ont dominé le tournoi national de rugby, clôturé au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Les premières places du podium masculin sont revenues aux équipes de Hillal Blida (rugby à VII) et de Bordj El Kiffan (rugby à XII). Chez les jeunes, l’équipe de Bologhine (Alger) a dominé les épreuves des U14 et U16, au moment où les U18 du Stade oranais se sont distingués dans leur catégorie.

Trente-cinq équipes ont pris part à ce premier tournoi national «Blida 2019», organisé par la Fédération algérienne de rugby. Selon les organisateurs, cette première édition nationale constitue "un tournant important pour le développement du rugby algérien" car marquée par la présence de représentants de "World rugby" dans le cadre du processus d'adhésion de lÆAlgérie au sein de l'instance internationale.

La Fédération algérienne de rugby a été, en effet, fondée le 17 novembre 2015.