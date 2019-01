Phase aller de la saison footballistique : 80 cas de violence

80 cas de violence ont été enregistrés dans les stades de football durant la phase aller de l'actuelle saison, a annoncé, hier à Alger, le directeur de la Sûreté publique, le contrôleur de police Aïssa Naïli.

«L’objectif à travers l'organisation de cette journée est de révéler les actes et les causes de certaines affaires enregistrées durant la phase aller de la saison sportive en cours. Nous avons enregistré 80 cas de violence, seulement durant la phase aller, engendrant 316 blessés, dont 215 dans les rangs de la police», a déclaré Aïssa Naïli, lors d'une conférence de presse, au siège de la Direction de la Sûreté publique à Mohammadia.

Selon les statistiques de la Direction générale de la Sûreté nationale, ces actes de violence ont été enregistrés, à l'occasion des rencontres de Ligue 1 de football (28 cas), Ligue 2 (8), division amateur (13), Coupe d'Algérie et rencontres internationales (12), ainsi que 19 cas signalés dans les paliers inférieurs (régionaux et de wilaya). Concernant le nombre de personnes interpellées, à l'issue de ces actes de violence, les services de l'ordre ont arrêté 726 personnes, dont 82 mineurs, alors que 198 individus ont été présentés devant la justice.

«Les actes de violence ont engendré une situation de malaise et porté atteinte à l'ordre public dans certains cas, ainsi que la destruction de biens publics et privés. Nous avons également enregistré 65 véhicules endommagés, dont 52 appartenant aux services de la Sûreté nationale. Au total, 210.207 policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité de 927 rencontres, dans le cadre des championnats de Ligues 1 et 2, ainsi que les matches de division amateur, Coupe d'Algérie et rencontres internationales ayant connu la présence de 2.218.502 supporters», a-t-il précisé.

Le contrôleur de police a appelé les supporters dans tous les stades au niveau national à faire preuve de fair-play, assurant que ses services continueront à accompagner les clubs dans la gestion des rencontres, conformément aux articles de la Constitution en matière de protection des citoyens et biens publics, ainsi que le respect strict des lois de la République.



Vidéo de la rencontre MCA - USMBA : les dossiers des trois policiers devant le tribunal



M. Aïssa Naïli a affirmé que les dossiers des trois policiers, dont le «comportement indécent» lors d'une rencontre entre le MCA et l'USM Bel-Abbès, le 13 novembre au stade du 5-Juillet, a été dénoncé sur une vidéo, se trouvaient au niveau du tribunal. Il a indiqué qu'«un rapport a été établi sur la vidéo en question, et nous avons soumis le dossier au procureur de la République. Le dossier se trouve actuellement devant le tribunal, et nous attendons la décision de ce dernier pour l'appliquer».

Au lendemain de ladite rencontre, la DGSN avait indiqué que «ses services ont ouvert une enquête pour s'assurer de l'authenticité de la vidéo relayée sur les réseaux sociaux dénonçant un comportement indécent de certains agents de maintien de l'ordre pendant l'accomplissement de leur mission dans l'enceinte du stade», précisant qu'«elle prendra les mesures administratives qui s'imposent».