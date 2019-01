Jeux traditionnels : vers La création d’une banque de données

Les participants à un colloque international sur les pratiques sportives traditionnelles et le tourisme culturel ont recommandé, au terme de leurs travaux samedi à Tamanrasset, la création d’une banque de données sur ces pratiques sportives traditionnelles, qui doit être régulièrement actualisée dans le but de l’inscription au registre du patrimoine de l’Unesco de ces pratiques sportives.

L’intégration des jeux et sports traditionnels dans le système éducatif national et aussi au cycle de formation des enseignants et autres éducateurs en la matière, la mise en place d’un fonds public dédié à la promotion et au développement de ces jeux et sports, ainsi que l’organisation périodique d’ateliers universitaires et institutionnels pour l’approfondissement des connaissances académiques de ces pratiques sportives, sont d’autres recommandations formulées par les participants. Partant du constat qu’un tourisme durable ne saurait être sans culture, les participants à ce colloque, dont des universitaires et chercheurs d’Algérie, de Tunisie, de France et d’Espagne, ont appelé également à la prise en compte des jeux et sports traditionnels dans les programmes promotionnels du tourisme dans le pays. «Les pratiques sportives traditionnelles font partie de cette masse énorme d’histoire commune, et ensemble nous allons participer à préserver cette aventure commune», a indiqué la présidente de ce colloque, également présidente de l’association «Sauver l’Imzad».

«Le tourisme culturel durable est un levier qui saura allier tradition et modernité au bénéfice des valeurs de l’humanité», a souligné Mme Farida Sellal. Une vingtaine de communications liées essentiellement à la description et l’analyse des jeux et sports traditionnels, au contexte culturel des jeux sportifs traditionnels, et aux jeux, sport et enjeux identitaires ainsi que d’autres thèmes ont été débattus au cours de ce colloque organisé par l’association «Sauvez l’Imzad», avec l’aide et la contribution des ministères de la Jeunesse et des Sports et du Tourisme et de l’Artisanat.

En marge de cette rencontre, plusieurs activités culturelles, artistiques et sportives ont été organisées au siège de «Dar-Imzad» et autres espaces à Tamanrasset, à l’exemple de la course de méharis, d’exhibitions de jeux et sports traditionnels, ainsi qu’une importante exposition de tableaux d’artistes-peintres Algériens et Tunisiens.