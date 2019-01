Coupe d’Italie : Juventus, Milan et Lazio passent

La Juventus Turin et l'AC Milan se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie, comme la Lazio Rome, qui a obtenu son billet en éliminant Novara. En vue justement de la Super-Coupe d'Italie, l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri avait laissé sur le banc quelques-uns de ses titulaires, comme Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ou Blaise Matuidi. Mais face à une faible équipe de Bologne, même les remplaçants turinois n'ont pas eu besoin de forcer et les Bianconeri se sont imposés très tranquillement (2-0), grâce à des buts de Federico Bernardeschi (9’) et Moïse Kean (49’). Milan a eu plus de mal à se débarasser de la Sampdoria Gênes et a dû attendre la prolongation pour faire la différence et s'imposer également (2-0). La victoire milanaise n'a par ailleurs pas dissipé les doutes entourant Gonzalo Higuain, en échec chez les Rossoneri et qui pourrait rebondir à Chelsea, ce que n'a pas démenti l'entraîneur Gennaro Gattuso après le match. Car c'est son jeune concurrent au poste d'avant-centre, Patrick Cutrone, qui a marqué les deux «beaux» buts de la qualification, aux 102’ et 108’.

Même si le temps réglementaire a été très terne, la qualification fera du bien aux têtes lombardes. Mais les jambes des Milanais pourraient être lourdes mercredi au moment d'affronter la Juventus à Djeddah. Dans le premier 8e de finale disputé samedi, la Lazio Rome a tranquillement battu Novara (4-1), une équipe de troisième division.



Résultats :

LAZIO ROME-Novara (Serie C) (4-1)

Sampdoria Gênes - AC MILAN (0-2) a.p.

Bologne-JUVENTUS TURIN (0-2)