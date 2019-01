Ligue des Champions Africaine 1re Journée (Groupe D), Simba SC (Tanzanie) 3 - JS Saoura 0 : Les Sudistes défaits

Pour son premier match en phase des poules de la Ligue des Champions africaine, joué samedi à Dar Es-Salem, au stade Benjamin-Mkapa, la JS Saoura est complètement passée à côté de son sujet.

Témoins la lourde défaite concédée face aux Tanzaniens de Simba Sport Club, qui lui a infligé une véritable correction en lui plantant trois banderilles qui ont vraiment fait mal aux poulains de Nabil Neghiz. Ces derniers ont pourtant étaient dans les meilleures conditions de préparation possible et un avion spécial a été mis à la disposition de l’équipe pour lui permettre d’effectuer le long voyage en direction de la Tanzanie en toute tranquillité. L’entraîneur de la JSS a aligné le onze suivant en la circonstance : Boukacem, Khoualed, Boubekeur, Talah, Bekakchi, Merbah, Farhi (Boulaouidet 73'), Koulkheir (Ulimwengu 55'), Hammia, Zaidi (Lahmeri 62'), Hammar.

Les observateurs espéraient beaucoup mieux de la part des camarades de Yahia-Chérif au vu de la qualité de cette équipe bécharie. Mais, apparemment, elle est passée à côté de son sujet. Parfois, se sont les petits détails qui font la différence.

Pourtant, les gars à Neghiz ont bien tenu le coup durant la première période, en résistant et repoussant les assauts de l’équipe adverse. Toutefois, ils ont eu le malheur d’encaisser un premier but dans le temps additionnel de la première période, œuvre de Okwi (45’+3). Un but qui a vraiment fait mal à Bekakchi et les siens. Les Bécharis n’étaient pas encore remis de leur déception, malgré la pause-citron, et n’ont pas pu éviter de prendre un second but quelques minutes seulement après l’entame de la seconde mi-temps. En effet, Kagere a réussi à doubler la mise en prenant à défaut l’arrière-garde de la Saoura (52’). Ce même joueur crucifiera l’équipe algérienne en rajoutant une troisième réalisation qui a permis au SC Simba de plier définitivement le sort du match, réussissant par la même un doublé (67’). Les carottes étaient donc cuites pour les Sudistes qui sont passés complètement à côté de la plaque. Cela dit, ils auront à disputer encore cinq rencontres de poules pour tenter d’oublier cette déconvenue inattendue et faire en sorte d’arracher l’une des deux places qualificatives aux quarts de finale. Un match à mettre aux oubliettes, sans pour autant oublier d’en retenir les leçons. La JS Saoura effectue son apprentissage en compétition africaine et c’est donc normal que, sans grande expérience des joutes continentales, ont se fait parfois malmener dans un environnement qui ne nous est pas familier. Les Becharis ont bien les moyens de se reprendre et de faire mieux lors des prochains matches.

Mohamed-Amine Azzouz