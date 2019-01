M. Bedoui reçoit l'ambassadeur d'Arabie Saoudite

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui, a reçu hier, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite, Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El-Omairini. Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées des relations historiques et des liens de fraternité liant les deux pays. Ils ont réaffirmé, à cette occasion, la volonté commune de l'Algérie et du Royaume d'Arabie saoudite de poursuivre la coopération concernant les questions d'intérêt commun.