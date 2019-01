Elaboration des sujets du Bac : 500 enseignants et inspecteurs mobilisés

Pas moins de 500 cadres, enseignants et inspecteurs de l’éducation , spécialisés dans différentes matières, ont été mobilisés pour l’élaboration des sujets du baccalauréat session 2019, qui seront prêts dès le mois d’avril.

Cette démarche fait suite à une série de mesures prises en 2018 déjà, puisque l’Office national des examens et concours (ONEC) a déjà procédé depuis le mois de novembre dernier à la préparation et à la mise en place des commissions chargées de l’élaboration des sujets des épreuves au titre de l’année scolaire 2018/2019, dont la tenue est prévue du 16 au 20 juin de l’année en cours.

A cet effet, des rencontres périodiques sont organisées par l’ONEC avec les fonctionnaires concernés, en vue d’enrichir la banque de données, avant de procéder au tirage au sort relatif au choix des sujets de cette session.

Dans ce cadre, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit a donné de fermes instructions pour le choix des enseignants et inspecteurs chargés de l’élaboration des sujets. Un choix qui exige, entre autres, le facteur expérience comme critère déterminant, outre une qualification en la matière. La ministre a également souligné la nécessité de respecter les normes pédagogiques dans la formulation des questions des épreuves qui doivent êtres puisées du programme enseigné au cours de l’année scolaire 2018/2019.

Pour ce faire, les enseignants et inspecteurs chargés de l'élaboration des sujets d'examens nationaux ont bénéficié en novembre dernier d'une formation en vue d'améliorer leurs performances. Selon la ministre, ce cycle de formation a permis à ces enseignants d'échanger les expériences et expertises sur les critères et indicateurs adoptés pour l'élaboration des sujets, ce qui permettra de réduire la marge d’erreur et de concevoir des sujets de qualité aux normes internationales.

Mme Benghabrit a récemment assuré que" tout est fin prêt" pour assurer le bon déroulement des examens de fin d'année des trois paliers scolaires.

Pour cette année, on compte, 812.056 élèves inscrits à l’examen de fin de cycle prime soit en 5e, 630.728 inscrits à l’examen du brevet d’enseignement moyen, et 674.000 candidats au Bac, dont près de 40 % de candidats libres.

Il convient de noter que le ministère de l’Education nationale s’engage à déployer les moyens matériels et humains, à même, de garantir aux candidats les conditions nécessaires pour le bon déroulement des examens.

Des examens qui devraient s’inscrire dans la continuité, puisque comme l’a affirmé récemment, Mme Benghabrit, «il n’y aura pas de changement dans les épreuves du Baccalauréat pour la session 2019».

En effet, il est prévu que la réforme du baccalauréat soit appliquée dès l’année prochaine, après son passage par plusieurs étapes pour son approbation. Cette réforme devrait porter principalement sur deux propositions relatives à la réduction du nombre de jours des épreuves du baccalauréat de cinq jours actuellement à 2 jours et demi ou 3 jours et demi, alors que sur le plan pédagogique, il est prévu d’instaurer le contrôle continu ou l’évaluation en permanence de l’élève à partir de la deuxième année secondaire englobant toutes les matières sans exception. Les syndicats ont déjà accepté ce projet de réforme qui se trouve actuellement sur le bureau du gouvernement.

En attendant, il convient de rappeler que le site de l'Office national des examens et concours (ONEC) sera rouvert du 14 janvier au 14 février pour la confirmation des informations des inscriptions des candidats pour les examens scolaires nationaux, session 2019.

Ainsi, les futurs candidats au baccalauréat pourront confirmer l'inscription sur l'adressehttp://bac.onec.dz, pour le Brevet d'enseignement moyen (BEM) sur http://bem.onec.dz, tandis que pour l'examen de fin de cycle primaire l'adresse est http://cinq.onec.dz.

Kamélia Hadjib