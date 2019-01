Béjaia : Liesse populaire

La célébration de la fête du nouvel an amazigh, Yennayer 2996, a connu hier d’intenses activités au chef-lieu de la wilaya. Les autorités civiles et militaires de la wilaya précédées du wali, Ahmed Maabed, se sont rassemblées au siège de la wilaya pour le dévoilement de l’enseigne du siège de la wilaya qui portera désormais l’inscription «Wilaya de Bejaia» en tamazight avec les caractères tifinagh, en français et en langue arabe. Le wali a ensuite donné le coup d’envoi du cross de Yennayer, dont des centaines d’athlètes ont sillonné les principales artères de la ville. Les autorités se sont rendues ensuite dans la commune de Beni Ksila, sur la côte ouest, pour la visite d’une exposition de produits agricoles, activités féminines, pêche et artisanat et des forêts. Une pause avec dégustation de produits marins a été organisée en l’honneur des invités. La visite d’un village kabyle récemment rénové a été un moment fort de la visite à Ouzellaguen. Plusieurs activités sportives et culturelles étaient également au rendez-vous à Beni Ksila. Une soirée musicale avec le chanteur chaâbi Abdelkader Chaou et la chanteuse Wissam a été organisée au Théâtre régional de Bejaia Malek-Bouguermouh. La population de Ziama Mansouriah, issue de la wilaya de Jijel, limitrophe de Melbou (Bejaia), a fêté comme il se doit le jour de l’an berbère par d’intenses activités organisées par l’association Boulekhems, clôturées par un couscous traditionnel en honneur des citoyens de cette localité. Les établissements scolaires de la wilaya étaient au rendez-vous de cette date historique par l’organisation de plusieurs activités culturelles, sportives et éducatives à travers l’ensemble des écoles de la wilaya.

La Direction des affaires religieuses de la wilaya de Bejaia a marqué cette manifestation par la distribution de 600 couvertures et 300 kits alimentaires au profit de 9 daïras de la wilaya et où le coup d’envoi de la caravane de solidarité «Pour un hiver chaud» a été donné par le wali de Bejaia. Ainsi, Yennayer 2996 aura été une fête nationale grandiose célébrée dans tous les foyers avec le couscous traditionnel au poulet, la rechta et les beignets à l’huile d’olive qui marquent une tradition ancrée dans les coutumes des régions de l’Algérie profonde.

Mustapha Laouer