Annaba : Fastueuses célébrations

Le nouvel an amazigh, Yennayer 2969, a été célébré hier avec faste à Annaba, à l’instar de l’ensemble des autres régions du pays. Cet évènement, qui a constitué un moment de partage, a donné lieu à l’organisation de plusieurs activités riches et variées ayant drainé un public enthousiaste venu connaître des facettes du patrimoine algérien. Les autorités de wilaya, à leur tête le wali, Toufik Mezhoud, ont assisté à l’inauguration de deux expositions au Centre des loisirs scientifiques (CLS) et à la maison de la culture Mohamed-Boudiaf. La première, qui durera jusqu’à mercredi prochain, avec la participation de près d’une cinquantaine d’exposants, permettra au public d’apprécier la musique instrumentale amazighe et de goûter aux plats traditionnels amazighs. La seconde exposition, qui a regroupé 80 exposants, porte sur la reconstitution de la Maison bônoise et la Maison amazighe, avec la présentation d’habits, de costumes traditionnels et de produits artisanaux, en plus d’un concert musical qu’animent des pensionnaires des ateliers de la maison de la culture Mohamed-Boudiaf, une troupe de la wilaya d’Illizi, celle Eskta de Tamanrasset et la chanteuse kabyle Mayles.

Les festivités du nouvel an amazigh ont été marquées également par la remise des prix aux vainqueurs parmi les participants aux concours de la cuisine traditionnelle qui ont eu lieu au CLS et à la maison de la culture Mohamed-Boudiaf, sous la conduite de Khalti Zahia. Le public a assisté à un défilé de mode dédié à l’habit traditionnel et suivi une représentation chorégraphique. La bibliothèque principale de la lecture publique a abrité pour la circonstance une exposition consacrée au livre amazigh et aux photographies, en plus d’une conférence intitulée ‘‘l’histoire oubliée des Amazighs’’ donnée par le directeur du musée d’Hippone. Les enfants n’ont pas été omis à l’occasion de la célébration de cet évènement. La bibliothèque principale de la lecture publique leur a consacré une activité relative à la lecture libre et aux travaux manuels autour des traditions amazighes. Des troupes folkloriques de la région des Aurès ont réjoui le public regroupé devant le parvis du théâtre régional Azzedine-Medkouri. Chants traditionnels et salves de baroud ont attiré ainsi la grande foule et les badauds du Cours de la Révolution.

B. Guetmi