Oran : à la découverte du patrimoine

Les festivités célébrant le nouvel an berbère 2969 dans la wilaya d’Oran ont été marquées par de nombreuses activités, officielles, culturelles, pédagogiques et artistiques. Les autorités locales, à leur tête le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, ont inauguré un nouveau fronton du siège de la wilaya écrit en langues arabe et amazighe, et ce, avant de donner le coup d’envoi du programme des festivités. La maison de la culture Zaddour-Brahim-Belkacem a accueilli une après-midi dédiée à l’inchad Mzabi (le chant religieux mozabite) animé par l’association culturelle Es Salem et une troupe féminine Beni Senouss. La Direction de la culture a, quant à elle, organisé une soirée artistique au théâtre Abdelkader-Alloula. Les 26 communes de la wilaya d’Oran ont, de leur côté, abrité de nombreuses activités, parmi elles, Bir El Djir qui organise, à la Chambre de l’artisanat et des métiers et durant une semaine, une importante exposition qui fait découvrir aux Oranais la richesse et la diversité de notre patrimoine berbère. Dans le registre des activités scientifiques, le musée des arts modernes a accueilli, hier, une conférence sur le thème «l’Amazigh dans l’art et les médias algériens». Il faut savoir que cette année, quatre directions exécutives contribuent à l’organisation des festivités célébrant Yennayer, à savoir les Directions de la culture, de la jeunesse et des sports, de l’éducation nationale et celle du tourisme. De nombreuses troupes folkloriques, des associations, des comédiens, des femmes en tenues traditionnelles et des musiciens participent à cette grande manifestation qui ne manquera pas d’égayer les habitants de la ville pendant quelques jours. Le programme comprend de nombreuses activités dont un grand spectacle de dance populaire et folklorique qui s’est tenu, hier, à la place Kahina, ex-Cathédrale. De nombreux ateliers en rapport avec l’évènement, principalement dédiés à l’artisanat, la poésie, l’enseignement du tamazigh, le dictionnaire numérique du tamazigh, se tiennent en marge des festivités. Au programme aussi, une conférence scientifique intitulée «la Numidie de l’Ouest» qui sera présentée par le Dr Messaoud Babadji de la faculté de droit à l’université de Sidi Bel Abbès. Des films documentaires seront aussi projetés à la cinémathèque d’Oran à l’occasion.

Amel Saher