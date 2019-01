Célébration à travers le pays de Yennayer 2969 : Diversité dans l’unité

Le spectacle «Aglid... les grands rois», produit par la commune d'Alger Centre dans le cadre des célébrations officielles du nouvel an amazigh «Yennayer», a subjugué, hier, le public de la capitale qui a pu apprécier les superbes tableaux chorégraphiques qui ont reflété les batailles menées par les rois amazighs pour défendre le pays et les valeurs de la liberté et de la dignité.

Présenté en présence du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, et d'autres cadres, le spectacle a été marqué par une grande affluence de familles algériennes et d'étrangers qui se sont réjouis du niveau du spectacle notamment le navire de guerre qui a été conçu conformément au modèle numide pour concrétiser les exploits de la flotte maritime durant les guerres. Le président de la commune d'Alger Centre, Abdelhakim Bettache, a indiqué, dans ce sillage, à l'APS que cette initiative présentait des tableaux artistiques rassemblant la chorégraphie, le chant et la musique pour raconter les plus grandes batailles menées par les rois amazighs à travers toutes les époques de l'histoire. «L'objectif de célébrer le nouvel an amazigh est de mettre en avant le patrimoine culturel et historique à travers les différents rituels de célébration du yennayer où la diversité culturelle des différentes régions du pays a été prise en considération», a-t-il affirmé. L’inauguration de la statue du roi amazigh Massinissa est reportée à une date ultérieure, a révélé M. Bettache, ajoutant que cette statue sera posée au niveau de la commune de Bab Ezzouar, étant l'entrée principale de la capitale.