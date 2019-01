Communauté algérienne à New York : Un repère symbolique et identitaire

Le consulat général d’Algérie à New York a marqué vendredi dernier la commémoration du nouvel an amazigh «Yennayer 296» par une panoplie d’activités ayant trait à la civilisation et la culture amazighes. Placée, cette année, sur le thème «Yennayer : racines, diversité et unité», la célébration a été l’occasion d’inviter nos compatriotes ainsi que le public américain à s’imprégner des valeurs de solidarité et de tolérance qu’inspirent cet évènement. La cérémonie organisée au siège du consulat général, au profit de la communauté, a permis aussi de valoriser le patrimoine culturel algérien millénaire dans toute sa richesse et son étendue. Mettant l’accent sur la symbolique de cette célébration qui constitue un repère historique et identitaire rassemblant tous les Algériens, la consule générale, Mme Sabria Boukadoum, s’est félicitée de l’officialisation de Yennayer comme fête nationale, décidée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. L’initiative du consulat général a été favorablement accueillie par les membres de la communauté et eu égard à ce succès la représentation consulaire a décidé de prolonger l’exposition consacrée à Yennayer 2969 jusqu’au 19 janvier courant.

Avec la contribution du Haut commissariat de l’Amazighité (HCA), la représentation consulaire a mis en place un programme riche et varié impliquant les jeunes et les enfants. Le programme a été ponctué par la tenue de deux expositions, l’une consacrée aux livres sur l’histoire et la culture amazighes et la seconde aux peintures targuies et aux objets d’artisanat. La célébration a été, par ailleurs, animée par la projection d’un court-métrage sur l’héroïne du Djurdjura, Lalla Fatma N’Soumer, et la dégustation de mets traditionnels algériens. La soirée s’est clôturée sur une cérémonie du «Henné» et la distribution de bonbons et de fruits secs dans l’esprit de l’authentique tradition du «Trez», et dans une ambiance chaleureuse au rythme de la musique amazighe à la grande satisfaction des adultes et des enfants.