M. Kaouane à Tassala (Bouira) : « Une fête qui renforce davantage l’unité nationale »

«La célébration de Yennayer (Nouvel an amazigh) est devenue une fête de tous les Algériens qui renforce l’unité nationale après son officialisation par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a affirmé, hier à Bouira, le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, lors de l'inauguration, à Tassala (à l’est de Bouira), d'expositions dédiées à l’artisanat, aux habits et plats traditionnels amazighs.

«Yennayer est fêté par tous les Algériens après son officialisation par le Président de la République dans le cadre de sa politique de réconciliation nationale. Nous sommes fiers de célébrer cette date historique qui représente la profondeur des origines identitaires du peuple algérien. Nous sommes ici pour partager la joie de cette fête nationale à Tassala», un village relevant de la commune montagneuse de Taghzout, a indiqué M. Kaouane lors d’une émission spéciale animée à la radio locale de Bouira. Le ministre a loué, par ailleurs, le rôle des médias et de la presse publics dans la promotion de la langue amazighe et de son patrimoine culturel, via la diffusion de divers programmes, dont des émissions et des journaux d’information en langue tamazight, qui a, elle aussi, été décrétée par le Président de la République comme langue nationale et officielle. «Nous sommes très satisfait du rôle que jouent les médias publics, télévisions et radios, qui diffusent des programmes spéciaux à l’occasion de Yennayer. Les médias et la presse écrite aussi jouent un grand rôle pour transmettre aux téléspectateurs et aux lecteurs une belle image sur la célébration de Yennayer à travers le pays. Nous nous devons donc de valoriser cet apport», a souligné Djamel Kaouane qui a inauguré à cette occasion une maison du miel, au centre-ville de Bouira. A ce propos, le ministre a vanté aussi le rôle de l’APS (Algérie Presse Service) dans la promotion de la langue amazighe via le lancement de quelques projets, dont un site web en tamazight «qui diffuse en écritures tifinagh et latine des informations nationales et internationales. L’APS fournit de gros efforts via ses projets, notamment par son site web en tamazight qui est géré par l’élite, des compétences algériennes», a indiqué M. Kaouane lors d’un point de presse.

«Pour garantir une bonne qualité de la langue amazighe utilisée dans son site web, l’APS a signé une convention de partenariat avec le Haut commissariat à l’amazighité (HCA). Le secteur de la communication est l’un des premiers secteurs à avoir apporté sa contribution à la promotion de tamazight dans toutes sa diversité, son étendue culturelle et artistique», a ajouté le ministre.

A propos de la diversité dialectale de la langue amazighe, M. Kaouane a indiqué que cette diversité constituait une «richesse pour le patrimoine linguistique amazigh» qui, a-t-il ajouté, renforce l’unité nationale. Le ministre a saisi cette occasion pour réitérer son soutien à la presse et aux médias locaux qui, a-t-il rappelé, «jouent un rôle reconnu et très important» dans la communication et l’information au profit du citoyen pour que ce dernier puisse transmettre aux responsables locaux ses doléances.

Dans ce cadre, Djamel Kaouane a appelé les radios locales et les médias à mettre à profit les progrès technologiques et à relever le défi des réseaux sociaux pour mieux éclairer l’opinion publique sur tous les évènements dans une cadre professionnel et éthique.