M. Aïssa : Première exégèse du Coran en amazigh

En célébration du Nouvel an amazigh, l'Association nationale de développement local durable «Naâma» pour le développement des idées et de la culture a lancé le projet d'édition et de diffusion de la première interprétation du Saint Coran en langue amazighe. Cette édition est l'œuvre de cheikh Si Hadj Mohand Mohand Tayeb qui enrichira la bibliothèque islamique avec le premier ouvrage traduit en langue amazighe au niveau du Maghreb et de l'Afrique du Nord.

C'est hier au niveau de la salle des conférences de l'hôtel Riadh de Sidi Fredj (Alger) qu'a eu lieu la présentation du Coran traduit en langue amazighe en présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs et des ambassadeurs des royaumes du Maroc et de l'Arabie Saoudite.

Dans son allocution d’ouverture, Mohamed Aïssa s’est félicité de voir le projet de la traduction du Coran se réaliser, et qui, selon lui, viendra «enrichir» la bibliothèque islamique en langue amazighe. Il dira qu’aujourd’hui, l’Algérie célèbre officiellement la fête de Yennayer grâce à la décision «courageuse» prise par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de consacrerer la langue amazighe langue nationale puis Yennayer fête nationale. «Ces actions issues de la politique du Président de la République ont réconcilié l’Algérie avec elle-même, avec son histoire et ses traditions. La sagesse du Chef de l’Etat, à travers la reconnaissance et la réconciliation avec l’histoire, a permis au citoyen algérien de retrouver aujourd’hui une grande diversité nationale», a-t-il affirmé.

Sur un autre registre, le ministre a rappelé à l’assistance l’apport « inestimable» des Oulémas algériens à l’humanité en matière de développement et de la recherche dans de nombreux domaines notamment littéraire, scientifique, religieux et sociologique, et saisira l’occasion pour lancer un «avertissement ferme» à toutes les nouvelles doctrines soit disant religieuses qui veulent semer la «zizanie entre les enfants de l’Algérie», indiquant que l’Algérie n’a aucunement besoin d’importer ces nouvelles doctrines «préjudiciables» à la stabilité sociétale et nationale.

De son côté, Abdelghani Ouicher, président de l’Association «Naâma», a rendu hommage à Mohamed Aïssa pour toute l’attention qu’il a portée à ce projet, tout en précisant qu’il n’a pas cessé d’encourager le travail de traduction du Coran en langue amazighe. « Le projet de notre association ne pourrait connaître son extension régionale sans l’apport des bienfaiteurs. Nous appelons à cet effet les personnes intéressées à participer à la réalisation de ce projet, en prenant en charge l’édition de 100 exemplaires minimum», a-t-il expliqué, en affirmant que le coût de la publication est de 1.000 DA. Il annoncera, à l’occasion, que son association peut actuellement éditer quelque 10.000 exemplaires, ce qui représente 10 millions de DA.

Selon le premier responsable de l’Association, l’objectif tracé est d’atteindre les 100.000 exemplaires, afin de pouvoir le distribuer un peu partout dans le territoire national, notamment dans les villages éloignés situés dans les montages. Il dira que le livre traduit ne sera pas destiné à la vente, il sera totalement gratuit, une proposition faite par son traducteur Si Hadj Mohand Mohand Tayeb.

«Naâma» prévoit comme deuxième étape la distribuera du nouvel ouvrage gratuitement sur l'ensemble du territoire national, en France et en Afrique du Nord. En dernier, l’association lancera une application électronique de la traduction pour les Smartphones et les ordinateurs, en sus d'un site Web qui lui serait dédié.

Il est utile de noter à la fin que Si Hadj Mohand Mohand Tayeb, un retraité de l’éducation nationale, qui a exercé comme inspecteur à Lakhdaria (Bouira) puis à Tizi-Ouzou, est particulièrement connu pour sa maîtrise du domaine religieux (Islam) pour lequel il a eu à donner en diverses occasions des conférences en kabyle. Cette fois encore, il vient de se distinguer par un autre travail remarquable, à savoir la traduction du Saint Coran en Tamazigh. Son ouvrage a été édité en Arabie Saoudite où il a été gratifié d’un prix distinctif pour sa “grande volonté” en théologie.

Mohamed Mendaci