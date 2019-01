Sétif : 1.500 jeunes au cœur de l’événement

En visite de travail et d’inspection à Sétif, Mohamed Hattab, ministre de la Jeunesse et des Sports, s’est enquis des avancées relevées dans ce secteur, marquées depuis 1999 par une enveloppe de 3.370 milliards de centimes, consentis au titre des programmes initiés par le Président de la République pour la réalisation de 315 projets, comme il devait l’indiquer, consacrant une attention particulière à la célébration de Yennayer et aux festivités mises en œuvre par son département, à cette occasion.

Une visite d’autant plus importante qu’elle aura permis au ministre d’aller au contact de milliers de jeunes dans les communes, parcourant les 60 chapiteaux mis en place pour abriter ce grand marché de Yennayer, organisé cette année au titre de la troisième édition nationale par son département à Sétif. En parcourant les différents stands dressés par plus plus de 1.500 jeunes venus des 48 wilayas pour célébrer l’événement, le ministre, accompagné du wali, Nacer Maskri, et de la directrice générale de la jeunesse, s’entretiendra longuement avec ces jeunes qui se confondaient dans cette splendide mosaïque de l’unité et de la fraternité pour mettre en exergue un patrimoine millénaire.

Ce même climat de joie intense et de convivialité, le ministre ira ensuite le vivre intensément dans les espaces du Park Mall qui s’est paré de ses plus beaux atours pour accueillir cette grande fête et permettre aux nombreux visiteurs de mesurer la grandeur d’un patrimoine, aussi riche que varié, que la cité de Ain Fouara accueillait. Des troupes folkloriques venues de toutes les régions du pays, des expositions d’objets traditionnels, produits d’artisanat, art plastique aux formes et aux couleurs de l’Algérie profonde ainsi que des scènes de vie sublimes illustrant le quotidien de nos familles, ont retenu particulièrement l’attention du ministre.Autant de tableaux qui arriveront à terme dans la soirée, à la maison de la culture Houari-Boumediène, avec une grande opérette toute de symboles forts qui retracent le parcours de Yennayer depuis Chachnaq jusqu’à cette décision historique du Président Bouteflika qui a institutionnalisé cette journée et auquel un vibrant hommage sera rendu par les participants. Après quoi, un grand couscous de Yennayer sera offert.

Des acquis indéniables que le ministre constatera de visu dans plusieurs communes où il a procédé à des mises en service de projets nouveaux ou l’inspections de grands chantiers qui attestent de l’intérêt et des efforts d’envergure consentis par l’Etat dans une wilaya que le ministre qualifiera de pilote, de par la qualité des projets, leur conception et leur gestion rationnelle qui ont permis, non pas d’aller vers des réévaluations, mais de réaliser des reliquats sans que la qualité en pâtisse.

F. Zoghbi