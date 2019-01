Tizi Ouzou : Une parade grandiose

Le nouvel an amazigh, Yennayer 2969, a été célébré, hier, dans une parfaite ambiance de fête, à travers tout le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou, qui s’est parée de ses plus beaux atours aux couleurs nationales. De nombreuses et riches activités ont été organisées en cette occasion au chef-lieu de wilaya par les Directions de la culture et de la jeunesse et des sports, en étroite collaboration avec le mouvement associatif, qui s’est fortement mobilisé cette année pour faire de cette journée de Yennayer une véritable halte de consolidation de l’unité nationale.

A l’initiative de ces deux directions, le mouvement associatif et les ligues sportives de la wilaya ont organisé une grandiose parade aux couleurs nationales amazighes, à laquelle ont pris part des milliers de personnes qui ont sillonné les principales artères de la ville des Genêts pour exprimer la joie et la satisfaction du peuple algérien suite à la consécration de Yennayer fête nationale, chômée et payée, par Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La ville de Tizi-Ouzou a ainsi vibré aux chants et sons de différents instruments de musique du terroir, exécutés par les différentes troupes participantes à ce défilé de célébration de Yennayer et du premier anniversaire de son institutionnalisation journée nationale. Selon les organisateurs, plus de 10.000 jeunes et enfants ont été mobilisés par le mouvement associatif et les différents établissements de jeunesse de la wilaya de Tizi-Ouzou, mais aussi d’une quarantaine de wilayas du pays. Tout au long de l’itinéraire de cette manifestation, dont le coup d’envoi a été donné par le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, en présence des membres des exécutifs de la wilaya et de l’APW, des élus locaux et nationaux et des représentants de la société civile, plusieurs fresques retraçant différentes facettes de l’histoire de notre pays ainsi que les richesses de son patrimoine ont été magistralement exécutées par les participants. Des fanfares, des tirs de baroud et autres démonstrations folkloriques ont marqué cette manifestation de joie qui s’est déroulée dans une parfaite communion. En dépit du froid glacial et d’une fine pluie qui s’abattait par intermittence, des milliers de citoyens ont suivi à partir des trottoirs et des balcons ces démonstrations de joie et d’allégresse marquant le premier anniversaire de la consécration de cette fête millénaire comme journée nationale qui est désormais fêtée d’une manière officielle à travers les 48 wilayas du pays par l’organisation de grandioses et spectaculaires festivités.

A la fin de cette parade, qui s’est déroulée dans une parfaite ambiance, les participants ont été conviés à un somptueux couscous de Yennayer au niveau de la placette Mbarek-Ait-Menguellet, à l’entrée ouest de la ville des Genêts. Ce couscous de Yennayer a été offert par les Directions locales de la culture et de la jeunesse et des sports ainsi que l’APC de Tizi-Ouzou. A la fin de cette parade, le wali de Tizi-Ouzou a exprimé sa joie et sa satisfaction de constater cette importante mobilisation populaire durant les festivités de célébration de Yennayer 2969 et du premier anniversaire de sa consécration par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, comme journée nationale. « Cette décision est la consécration de notre identité nationale et de notre culture nationale amazighe», a-t-il aussi indiqué, en tenant à rendre un vibrant hommage au Président Bouteflika pour toutes les décisions qu’il avait prises en faveur de la réhabilitation de Tamazight dans ses différentes dimensions. Les participants à cette parade ont tous tenu à rendre hommage au Président de la République qui a réconcilié l’Algérie avec son histoire et son identité millénaire en consacrant Tamazight comme un des piliers de l’identité du peuple algérien. En plus de cette grandiose manifestation qui s’est déroulée au centre ville de Tizi-Ouzou, tous les villages et localités de la wilaya ont été le théâtre de plusieurs festivités de célébration du premier anniversaire de la consécration de Yennayer comme fête nationale. Des conférences traitant de la symbolique et la portée de Yennayer, des défilés et expositions de produits de l’artisanat et autres objets du patrimoine étaient au programme de ces festivités de célébration à travers tout le territoire de la wilaya. Le couscous de Yennayer a été offert partout où Yennayer a été célébré. Des milliers de plats de somptueux couscous au poulet ont été offerts en cette occasion par le mouvement associatif et les comités de villages qui se sont tous mobilisés pour fêter dans la joie et la solidarité ce nouvel an amazigh.

Le président de l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou (APW,) Aouchiche Youcef, a annoncé deux décisions importantes pour la promotion de Tamazight et la préservation de notre identité millénaire. Il s’agit du lancement d’un concours qui primera les communes qui œuvrent le plus pour la «socialisation et l’utilisation de Tamazight « et la réalisation d’une statue d’une statue à l’effigie Chachnaq, dont l’inauguration est prévue pour les festivités de yennayer 2970 (2010), a écrit le PAPW de Tizi-Ouzou dans un post publié sur la page face book de l’institutionqu’il préside.

Bel. Adrar