Bouira : ambiance festive

Plusieurs familles, venues de plusieurs wilayas du pays, notamment de Bouira, de Tizi Ouzou et d’Alger, ont choisi, cette année, la station climatique de Tikjda (est de Bouira), pour passer la fête du nouvel an amazigh 2969.

Le choix n’a pas été fortuit puisque la majorité des visiteurs ont avoué vouloir profiter de la neige qui recouvre les hauteurs du grand Djurdjura, et qui revêt le site de Tikjda de son manteau blanc à la veille de la fête de Yennayer. La splendeur des paysages née des reflets blanchâtres de la poudreuse a attiré vendredi soir et samedi des centaines de visiteurs, dont des familles malgré le froid et la chaussée glissante, qui a failli faire des dégâts pour les automobilistes n’était l’intervention des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et des services de la Gendarmerie nationale pour organiser la circulation sur la RN 30 reliant Bouira à Tikjda. Malgré cet aléa climatique, beaucoup de familles ont réussi à atteindre le Centre national de sport et loisir de Tikjda (TCNSLT) avec l’aide et le soutien des services du centre, qui ont mobilisé des véhicules 4x4 et des camions chasse-neige pour transporter leurs hôtes coincées par la neige dans leurs voitures à quelques kilomètres du site. «Nous avons paniqué, c’était très difficile de rouler vers Tikjda à cause de la neige et du verglas, mes enfants avaient vraiment froid. Je remercie beaucoup les responsables du CNSLT pour leur aide», a confié à l’APS, Sid Ali, un quadragénaire venu d’Alger avec sa femme et ses deux enfants pour fêter Yennayer. La célébration de Yennayer sur les hauteurs de Tikjda en pleine neige «me donne de la joie, c’est vraiment magnifique», s’est-il réjoui. Si Sid Ali et sa famille ont réussi à passer la nuit de Yennayer à l’hôtel Djurdjura de Tikjda, plusieurs autres ont rebroussé chemin à cause de l’absence de lits au CNSLT qui a affiché complet depuis jeudi. «Nous avons reçu beaucoup de visiteurs, le nombre a dépassé les 320 personnes. Le centre a affiché complet depuis jeudi, c’est tout le monde qui vient ici pour passer la fête de Yennayer», a expliqué à l’APS le chargé de la communication du CNSLT, Mohamed Ameziane Belkacemi.

L’afflux massif des visiteurs sur la station climatique de Tikjda a créé une ambiance festive. Sur les bordures de la RN n 33, des centaines de voitures stationnaient pour permettre aux visiteurs, notamment des familles, de s’amuser en jouant avec leurs enfants dans la neige, une occasion pour eux de rompre avec la routine de travail. Les hôtes du Djudjura profitaient aussi de la neige pour immortaliser ces moments de joie en prenant des photos.

Le bruit et les cris des enfants et des familles ont sorti les lieux de leur silence habituel. «Tikjda est un lieu touristique féerique qui nous accueille à bras ouvert à chaque arrivée de l’hiver, nous passons des moments inoubliable ici, c’est formidable», s’est réjoui un groupe de jeunes rencontrés par l’APS à l’intérieur du CNSLT. A l’intérieur de la grande salle du centre, des spectacles de clown et de magie, et un gala artistique ont été organisés en soirée pour célébrer avec les visiteurs le passage au premier jour du nouvel an amazigh 2969 le tout dans la joie et la communion. Le gala artistique a été animé par de jeunes chanteurs locaux qui, avec une série variée de chansons interprétée avec succès, ont pu créer de belles scènes d’ambiance et de danse pour les invités du centre. A minuit de vendredi, la joie était à son comble lors que les familles et tous les visiteurs du centre lançaient les feux d’artifices marquant l’entrée du premier jour du nouvel an amazigh 2969.