Ouargla : Les associations Impliquées

Près d'une cinquantaine d'exposants, représentant des associations culturelles, des offices locaux du tourisme et des établissements juvéniles et de formation, ont pris part à une exposition organisée hier dans la commune de Blidet-Amor, wilaya déléguée de Touggourt (160 km au nord d'Ouargla), dans le cadre de la célébration du nouvel an amazigh.

Placée sous le signe «Vivons ensemble en paix», cette manifestation prévoit l'exposition d'une panoplie de produits et articles du patrimoine amazigh jalousement préservé dans les régions d'Ouargla et de Touggourt, dont la vannerie, des habits traditionnels, de la broderie traditionnelle aux motifs amazighs, des plats traditionnel, en plus de livres et ouvrages amazighs.

Les autorités locales ont, à cette occasion, inauguré l'enseigne écrite en langue amazighe de la façade de l'Assemblée populaire communale de Blidet-Amor. La collectivité locale s'est vue accorder, au titre de la dernière saison scolaire, l'ouverture d'une classe d'enseignement de la langue amazighe à la satisfaction de 36 élèves, a indiqué le président de l'association «El-Fedjr pour le tourisme juvénile et le patrimoine amazigh», organisatrice de l'évènement.

«Les festivités commémoratives de la fête de Yennayer s'inscrivent au titre des efforts de la mise en valeur du patrimoine amazigh et l'implication du mouvement associatif de la wilaya d’Ouargla dans ces efforts de promotion de la diversité culturelle amazighe», a souligné Meftah Boukhalt.