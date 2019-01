Sidi Bel-Abbès : Retour aux sources

Tout s’entremêlait à vrai dire à l’intérieur de bibliothèque centrale Kebbati-Mohamed pour se confondre dans ce décor ambiant, évocateur de souvenirs et d’un patrimoine national assurément d’une grande richesse faisant la fierté d’une nation.

Les expositions organisées en la circonstance renseignaient le commun des visiteurs, notamment les jeunes, sur les valeurs inestimables autrefois jalousement partagés et scrupuleusement respectées pour guider les comportements. Des comportements animés par des sentiments de foi, de solidarité et d’union. A l’honneur d’abord le tapis amazigh, les tenues vestimentaires traditionnelles, les anciens ustensiles et le meuble ancestral, les activités se voulaient vivantes et sonores surtout au gré de la production de spectacles et de rassemblement d’enfants autour de tables basses comme pour rappeler une époque et inviter à se tremper dans l’ambiance d’antan et à s’inspirer d’un mode de vie.

Un retour aux sources sans doute a été opéré à la faveur de la célébration de cet événement qui constitue un repère d’identité d’une nation dans toute sa diversité et consolide ses constantes. L’ère de la réconciliation de la nation avec ses marques et ses traditions demeure plus que jamais perceptible dans cette atmosphère de Yennayer.

Et le fait saillant de cette commémoration a été au niveau de la prononciation des allocutions de bienvenue en tamazight par des écoliers sous le regard admiratif des autorités locales venues prendre part aux festivités.

Un peu partout donc à travers la wilaya, notamment au niveau de quelques communes dont le nom rappelle une origine amazighe telles que Telagh, Teghalimet, Taourira et autres, la commémoration a été mise à profit pour renouer avec les traditions, de revivre des moments de convivialité, de se soumettre à l’ordre familial jadis prévalant où les grands parents s’occupaient de toute l’organisation et veillaient au moindre détail dans le souci de perpétuer la tradition et de transmettre le message de la solidarité et de l’union, de la paix et de la prospérité…

A. Bellaha