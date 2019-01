Palais de la Culture Moufdi-Zakaria : Variétés musicales à Alger

Un concert de variétés musicales a été animé vendredi soir à Alger par des interprètes de folklore kabyle à l’occasion de la célébration du premier jour de l'an amazigh 2969, correspondant au 12 janvier, devant un public enchanté.

Organisée au palais de la culture Moufdi-Zakaria, sous l’égide du ministre de la Culture, la soirée a vu défiler sur la scène plusieurs interprètes de variétés kabyles et algéroises comme Yasmine Taleb, Chourok Mokhtar et Yazid Oumoussa. Puisant dans le riche répertoire musical kabyle, les chanteurs ont gratifié le public nombreux d’une palette musicale alliant folklore, chaâbi et world music. Dans une ambiance empreinte de convivialité et de délectation, le public s’est laissé emporter par des airs folkloriques appuyés par des textes mélodieux célébrant l'amour, le partage et la diversité culturelle. Suivant les goûts du public, les participants au concert ont gratifié l’assistance des plus célèbres tubes chantés par des artistes kabyles à l’image d’Idir, Takfarinas et Ait Menguelat, remis au goût du jour dans une atmosphère festive et familiale. Toujours dans le cadre des festivités marquant le passage au nouvel an amazigh, une exposition d’objets traditionnels s’est ouverte.

L'exposition, visible jusqu'au 13 janvier, réunit des objets d’artisanat, costumes traditionnels, bijoux et ustensiles de cuisine, proposés au public, invité à découvrir des éléments du patrimoine matériel amazigh. Des artisans et décorateurs venus de plusieurs régions d’Algérie proposent, à l'occasion, leurs créations et objets d’art mettant en valeur les spécificités culturelles propres à chaque région. Des animations artistiques et sportives sont programmées à Alger à l’occasion du nouvel an amazigh 2969, célébré dans toute l’Algérie à travers un programme de festivités officielles incluant, entre autres, des caravanes dédiées au patrimoine, spectacles de musique et de danse ainsi que des expositions mettant en valeur l'art culinaire berbère.

L'Algérie est le premier pays d'Afrique du Nord à réhabiliter Yennayer, consacré fête nationale depuis 2018 par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.