Yennayer 2969, SNTF : Partage et communion

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a célébré, hier, la fête de Yennayer 2969 à travers tout son réseau national, notamment à Alger, Constantine, Annaba, Touggourt et Béchar.

Pour Alger, le lancement des festivités de cette journée nationale a eu lieu à partir de la gare Agha simultanément avec les autres gares principales de différentes régions. «C’est pour la deuxième année consécutive que l’ensemble des cheminots marque l’évènement de la nouvelle année amazighe, avec une touche particulière pour les usagers du rail», a déclaré, en cette occasion M. Yacine Bendjaballah, directeur général de la SNTF.

En effet, un programme riche et varié aussi bien en couleurs qu’en saveurs a marqué cette journée nationale, notamment par la participation de troupes folkloriques et exposants inscrits au niveau des différentes directions de wilayas de la culture et de la jeunesse et des sports. Les passagers, empruntant ce mode de transport, ont été agréablement surpris, hier, de constater que les halls des gares étaient parés de mille couleurs et étals exposant divers produits d’artisanat spécifiques à cette fête de l’abondance.

Ceci, d’autant que les associations culturelles, qui ont participé à ces expositions, ont ramené leurs meilleurs produits de tissage, de cuivre, de tenues et de bijoux traditionnels. Et c’est dans un joyeux brouhaha que les passagers et différents invités de cette journée, ont également assisté à des chants et spectacles improvisés par différentes troupes, et pu même goûter à des plats et mets de Yennayer qui étaient exposés. «Les stands où sont présentés ces produits qui reflètent la richesse et la grande diversité culturelle algérienne, sont programmées dans toutes les gares ferroviaires», a assuré à cet effet le DG de la SNTF.

M. Bendjaballah a affirmé que la SNTF, qui est en premier lieu une entreprise citoyenne, célèbre et accompagne toutes les occasions sociales et culturelles, qui cadrent avec les valeurs et principes spécifiques à nos traditions, émanant de notre éducation et de notre culture, à savoir, la solidarité, la communion, la fraternité et l’esprit d’entraide.Il a noté que la société œuvre à développer et promouvoir l’artisanat algérien et les traditions ancestrales en offrant, jusqu’au 15 janvier, ces espaces aux exposants de différentes régions du pays. Ces derniers ont, pour leur part, exprimé leur satisfaction de participer à cette célébration : «Nous remercions la SNTF qui nous a permis de faire connaître nos produits aux usagers du rail, ainsi tous les objets que nous proposons à la vente, auront plus de chance d’être écoulés sur le marché», a-t-il dit.

Des cartes de vœux de la SNTF ainsi que des sacs comportant bonbons et friandises (Trez) ont été également distribués aux voyageurs à bord des trains de banlieue et ceux des grandes lignes. Par ailleurs, le responsable de la société ferroviaire a fait savoir que la SNTF qui vient par cette initiative, débuter l’année, sous les meilleurs auspices, compte se positionner sur la scène nationale des transports, en offrant un meilleur service de qualité à ses clients en 2019, rappelant, à ce propos, l’objectif fixé pour l’horizon de 2022 visant à tout mettre en œuvre pour pouvoir assurer le transport plus de 60 millions de voyageurs et de 17 millions de tonnes de marchandises/an. D’ailleurs la consécration de cet objectif a nécessité la mobilisation de tous les moyens en vue de la réhabilitation de plus de 200 locomotives, actuellement en cours d’installation sur le réseau ferroviaire national qui a également bénéficié de travaux de maintenance, outre l’acquisition et la mise en service de 22 locomotives de type Coradia.

Evoquant enfin, les ambitions futures de son entreprise, M. Bendjaballah a également fait part de la réalisation d'une extension du réseau ferroviaire national grâce à la réalisation en cours, de 2.300 km de lignes à l’échelle nationale, lesquelles s’ajouteront aux 4.200 km déjà opérationnelles. La réalisation de cette extension portera la longueur du réseau ferroviaire national à 6.300 km à l’horizon 2030.

Sarah A. Benali Cherif