Mouvement El-Bina : « Déjouer les velléités déstabilisatrices »

Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé, vendredi depuis Constantine, à la vigilance et à la mobilisation, «pour déjouer toutes les velléités visant la stabilité du pays».

S’exprimant, lors d’un meeting, il a appelé les citoyens à faire montre «d’un haut sens de responsabilité, de citoyenneté et de patriotismen pour préserver la paix et la stabilité dont jouit le pays». Rappelant que l’initiative de sa formation politique «l’Algérie pour tous» œuvre à faire émerger un dialogue national fédérateur et un débat de société non exclusif, M. Bengrina a indiqué que «le mouvement adhère à toutes actions et initiatives versant dans l’intérêt du pays et des Algériens».