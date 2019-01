ANR : « Ne pas exploiter l’élection présidentielle à des fins politiciennes »

Le secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a appelé, hier, depuis le siège de son parti à Alger, la classe politique à faire des prochaines échéances électorales, «une opportunité pour réussir une transition générationnelle et d’approfondissement des réformes».

Pour le SG, les élections devraient constituer une occasion pour faire avancer le processus politique des réformes, car l’enjeu réel est «la confrontation entre des projets de société, et non la compétition partisane». M. Sahli a appelé l’opposition à s’inscrire «sérieusement» dans le processus électoral et «à lancer le débat politique, et ne pas exploiter les élections à des fins politiciennes». Réitérant le soutien de son parti au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et à son programme, il trouve «inconcevable» l’opposition à sa candidature, estimant qu’«on peut s’opposer à tout candidat, lors de la campagne, et non à la candidature qui reste un droit constitutionnel». Le SG de l’ANR appelle à «la nécessité de préserver le climat de stabilité», et à «l’approfondissement des réformes sur les plans politique, économique et social». C’est pourquoi, dit-il, «il est de notre devoir de respecter les rendez-vous politiques, pour œuvrer à concrétiser la volonté populaire au mois d’avril prochain».

M. Sahli est revenu sur l’initiative lancée par son parti, et qui s’est soldée par le regroupement de 19 formations pour soutenir le Président de la République. La nécessité de parvenir à un minimum de consensus sur les priorités de chaque formation permet, ajoute Sahli, «d'assurer la coordination avec tous ceux qui partagent la même vision concernant les prochaines élections». Il a affirmé que le Président est le garant de la paix, soulignant que «la continuité du mandat de Bouteflika à la tête de l’État va permettre une plus grande stabilité institutionnelle et sociale, mais aussi d’approfondir les réformes» qui permettront de poursuivre durablement la stabilité politique, économique et sécuritaire du pays.

Le premier responsable de l’ANR a également évoqué «la confusion» qui a prévalu au sein de son parti «par rapport aux appels au report ou à la prorogation», lancés par des personnalités politiques et des observateurs.

«Il y avait une absence de visibilité qui nous a fait hésiter quant à la démarche à entreprendre, ce n’est plus le cas maintenant», a-t-il dit.

M. Sahli a salué les récentes décisions du Conseil des ministres, «qui visent à sauvegarder le caractère social de l’État», tout en appelant le gouvernement à «poursuivre le processus des réformes, et non pas faire dans les démarches conjoncturelles».

Commentant le message émis par l’institution militaire, M. Sahli estime «que c’est une clarification qui est venue au juste moment afin de préserver cette institution des clivages politiques», en précisant que «la liberté d’expression est garantie, et cette institution n’a fait que rappeler ses anciens membres à respecter le devoir de réserve». M. Sahli a expliqué que «la lettre de l’ANP exprime une préoccupation vis-à-vis de certains appels à jouer un rôle autre que le sien». «Nous devons nous réunir autour de cette institution constitutionnelle et l’éloigner des manœuvres politiciennes stériles», a-t-il affirmé, annonçant l’organisation, les 25 et 26 du mois en cours, de la deuxième session ordinaire du conseil national de son parti, au cours de laquelle sera connu le candidat soutenu par le parti.

Tahar Kaidi