Après les élections au Conseil de la Nation : le FLN dans une situation confortable

«Nous restons fidèles au Président de la République, et nous voulons la continuité de ce qui a été réalisé depuis une vingtaine d’années sous sa gouvernance», réitère de nouveau le coordinateur de l’instance dirigeante du FLN, M. Mouad Bouchareb.

Lors de son intervention devant les sénateurs fraîchement élus, au terme du scrutin du renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, il affirme que la prochaine présidentielle s’inscrit parmi «les priorités du parti». Face aux sénateurs qu’il a réunis à l’hôtel El-Aurassi, il dit que le FLN est le «garant de la démocratie», ajoutant que le parti «est fier de son soutien franc et indéfectible pour la poursuite de la mise en œuvre du programme du Président de la République». Dans la même optique, il précise, à l’adresse de la classe politique, que son parti est bien disponible à œuvrer en partenariat avec ceux respectant les principes d’un État démocratique et républicain. En revanche, a t-il averti, «le FLN s’érigera en farouche opposant à tous ceux qui tentent par des manœuvres de ruiner l’Algérie». Il vise surtout, par ses propos, ces esprits frappés de cécité politique qui feignent d’ignorer, plutôt par excès d’ingratitude, que l’œuvre du Président de la République et sa gouvernance depuis 1999 à ce jour n’ont apporté que «du bien et beaucoup de bonheur pour les Algériens». «Ceux qui s’obstinent à ne pas le reconnaître sont en déphasage par rapport à la réalité du pays et ne représentent qu’une minorité», a-t-il estimé. «Nous devons tous faire front autour de toute décision du Président de la République», a ajouté M. Bouchareb, citant les exploits phare et mettant en relief l’efficience de sa politique de concorde civile et de réconciliation nationale ayant permis au pays de recouvrer la paix et la stabilité, après une décennie de terrorisme. Il ne manque pas non plus de rendre un vibrant hommage autant à l’ANP qu’aux autres services de sécurité, ainsi que qu’aux Groupes de légitime défense (GLD) dans leur lutte contre ce fléau destructeur et meurtrier. Saisissant l’opportunité de la rencontre avec les sénateurs du parti, intervenue le jour de la célébration du Yannayer, introduit sur décision du Chef de l’État parmi l’agenda de nos fêtes nationales, M. Bouchareb a qualifié cette même décision d’«historique». La réhabilitation de Yannayer, tout comme l’officialisation de l’amazigh dans la Constitution révisée en 2016 sont, dit-il, «des acquis qui ont consolidé la cohésion et l’identité nationales, non sans préserver la stabilité du pays, à un moment où la sphère régionale et même internationale est en proie à des turbulences». Il considère par ailleurs que la victoire du FLN au scrutin du renouvellement partiel du Conseil de la nation est «un succès mérité qui a été le fruit des efforts et de la mobilisation des militants du parti, chacun à son niveau». À l’endroit des nouveaux sénateurs élus du FLN, il invite ces derniers à être à la hauteur de la confiance placée en eux, mais aussi de contribuer à la dynamique de développement local et national. Il assure aussi que les nouveaux élus du parti au Conseil de la nation auront à jouer un rôle clé «dans la restructuration du FLN, ainsi qu’à l’occasion de son congrès extraordinaire, dont la date sera connue dans les prochains jours».

Karim Aoudia