Constantine : Mobilisation générale

Les autorités locales de Constantine étaient à pied d’œuvre, dès l’émission du bulletin spécial de l’Office national de la météorologie, annonçant des chutes de neige sur les reliefs de la région Est. À cet effet, le wali Abdessami’e Saïdoun a ordonné la mise en place d’une cellule de crise afin de parer à tout incident susceptible de constituer un risque pour la population. Hier, malgré l’épaisse couche de neige qui revêtait la ville et ses environs, la circulation était fluide, notamment dans la commune du chef-lieu. À ce propos, le chef de la daïra de Constantine, Azzedine Antri, a déclaré que l’opération d’ouverture des accès bloqués par la neige avait été lancée dès 3 heures, et qu’aux premières heures de la matinée, quasiment toutes les routes étaient de nouveau praticables. Concernant les principaux axes dégagés, il s’agit du tronçon de l’autoroute Est-Ouest traversant le territoire de la wilaya, y compris le contournement de Djebel El- Ouahche, considéré comme un point noir, de même que la RN3, au niveau de la commune de Zighoud-Youcef, les routes menant aux hauteurs de la ville, notamment au quartier Ziadia, et la voie à grande circulation reliant le centre-ville de Constantine au plateau d’Aïn El-Bey. En totalité, ce sont 77 km d’autoroute, 246 km de routes nationales et 371 de chemins de wilaya qui ont été dégagés. Pour ce faire, d’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés par la direction des travaux publics et les communes, à savoir 234 agents, ainsi que 98 engins, dont 7 chasse-neige, 17 niveleuses et 39 porteurs. Il faut également signaler le précieux concours des services de sécurité (Sûreté et Gendarmerie nationales), lesquels ont grandement contribué à la réussite de l’opération. De leur côté, les éléments de la Protection civile ont procédé à l’évacuation de trois personnes, ainsi qu’à l’enlèvement d’un arbre tombé en travers de la chaussée, au niveau du Chalet des Pins. Concernant le matériel réquisitionné par la direction, il consiste en 15 ambulances et 15 camions. En outre, 110 pompiers de différents grades se tiennent prêts à intervenir à tout moment.

Issam B.