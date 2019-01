Intempéries : Traitement de 121 axes routiers

Selon un point de situation établi hier, par les services de la Gendarmerie nationale, plusieurs axes routiers demeurent fermés à la circulation dans 9 wilayas du Centre et de l'Est, en raison des fortes chutes de neige.

Seize routes nationales et 15 chemins de wilaya restent coupés à la circulation automobile à Tizi Ouzou, Bouira, Blida, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou-Arréridj, Tébessa, Sétif et Mila, précise la même source. Selon un Bulletin météorologique spécial émis vendredi dernier, des chutes de neige continueront d'affecter les reliefs des wilayas de l'est et du centre du pays dépassant 900 mètres. L’épaisseur des neiges prévue atteindra ou dépassera localement 15 cm durant la validité du BMS, qui a été prolongé jusqu'à hier soir. Les quantités de neige tombées depuis jeudi à Constantine ont rendu le trafic routier très difficile sur certains axes, souligne la Protection civile. La circulation automobile est difficile sur l’autoroute Est-Ouest, à proximité du tunnel menant vers la daïra de Zighoud-Youcef et sur la route nationale (RN3) vers la wilaya de Skikda. La Protection civile est intervenue, avant-hier, au CHU Benbadis, pour rouvrir l’accès vers les services de pneumologie et de cardiologie, et transférer vers le même CHU trois patientes.



Des vols annulés à Sétif et à Constantine



Air Algérie a fait savoir que ses vols à partir ou à destination des aéroports de Constantine et de Sétif ont été annulés, en raison des mauvaises conditions météorologiques prévalant dans ces deux wilayas de l’Est.

C’est ce qu’a annoncé, hier, un communiqué de presse de la compagnie aérienne : «Suite aux mauvaises conditions météorologiques prévalant sur les aéroports de Constantine et de Sétif, la cellule de suivi opérationnelle d’Air Algérie annonce les annulations des vols de et vers ces aéroports. Et ce, jusqu’à l'amélioration des conditions météorologiques.»

Sami Kaïdi

--------------------------

Traitement de 121 axes routiers

Glissement de terrain entre El Mouradia et Bir Mourad Rais: réouverture partielle de la route les deux prochains jours

Cent-vingt-un axes routiers ont été traités, suite aux dernières perturbations météorologiques enregistrées dans plusieurs wilayas, a affirmé hier un responsable au ministère des Travaux publics et des Transports.

Le ministère a traité, les 10 et 11 janvier, 121 axes routiers, dont des routes nationales, l'autoroute Est-Ouest, notamment le tronçon de Bouira et partiellement celui de Sétif et certaines routes à Tizi Ouzou et Médéa, a fait savoir le directeur général des structures au ministère, Boualem Chtaibi. Suite à ces perturbations météorologiques (pluies et neiges), la cellule centrale de suivi au niveau du ministère se charge du suivi de l'état des routes. Intervenant, lors d'une réunion des cadres du ministère consacrée au suivi des travaux de ladite cellule, M. Chtaibi a précisé que cette dernière avait été installée il y a plusieurs années pour suivre l'état des routes, lors des intempéries, et intervenir en cas de nécessité, en garantissant tous les moyens humains et matériels nécessaires.

La cellule travaille en coordination avec d'autres cellules relevant des directions locales des travaux publics et des transports, a poursuivi le responsable, soulignant qu'elle intervenait en particulier lors de l'émission de BMS par l'Office national de météorologie. Suite au glissement de terrain survenu, vendredi soir, au niveau de la route menant de Maqam Echahid vers Bir Mourad-Raïs, en raison des fortes averses de pluies enregistrées, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts de cet incident qui, heureusement, n'a pas fait de pertes humaines.

Le ministre a insisté, lors de sa rencontre avec les services techniques, sur la nécessité de sécuriser le périmètre pour protéger les usagers de la route, les appelant à élaborer une étude détaillée pour déterminer les causes de l'accident.