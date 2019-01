Grand angle : Jeu de quilles

Entre la Russie et l’Occident, le ton ne faiblit pas. Que ce soit avec le Royaume-Uni, les Etats- Unis ou l’ensemble des pays de l’Otan, les griefs échangés sont à la mesure des positions diamétralement opposées des deux camps. Mais ce qui est sûr c’est que la partie de jeu d’échecs, engagée depuis des décennies, n’est que l’autre face de la guerre froide avec cette fois-ci un risque certain de dérapage. L’empiètement sur l’espace vital russe par l’armada militaire de l’Alliance atlantique et la remise en cause par Washington de l’accord concernant le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), constituent autant d’indices sur la volonté des alliés à repousser l’ogre russe dans ses derniers retranchements. Cette tentative de neutralisation est appuyée par une série de mesures de sanctions depuis l’annexion de la Crimée et le début de la crise ukrainienne. Tout récemment, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que les déclarations du secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), Jens Stoltenberg, selon lesquelles l’OTAN est prête à recourir à des mesures militaires pour régler le problème du Traité sur les FNI ont pour objectif de détourner l’attention d’une crise au sein de l’Alliance. «Les déclarations du secrétaire général de l’OTAN ne sont qu’une nouvelle tentative visant à brandir la menace russe imaginaire, dans le but de couvrir des choses qui sont claires pour tout le monde: suite à la décision des Etats-Unis de se retirer du Traité sur les FNI, qui est crucial pour la sécurité européenne et mondiale, une crise a émergé au sein de l’Alliance ». Dans une interview qu’il a récemment accordée à l’Agence de presse norvégienne, M. Stoltenberg a dit que l’OTAN avait présenté un ultimatum à la Russie afin qu’elle remédie avant le 2 février à ses violations présumées du Traité sur les FNI. Il a affirmé que l’Alliance était prête à faire usage de la force si la Russie n’obtempère pas avant la date limite, mais a ajouté que le dialogue avec la Russie demeure l’option privilégiée. Des propos perçus comme des menaces par les dirigeants du Kremlin. D’autant que l’Otan ne voit pas d’un bon œil les déclarations du Kremlin sur les nouvelles générations d’armements, qui, selon certains diplomates occidentaux, « augmentent la vulnérabilité de l’Occident ». Selon un haut gradé américain, les missiles supersoniques russes sont en mesure d’atteindre les États-Unis en six minutes, soit deux fois plus vite que les missiles actuellement utilisés par l’Occident. C’est très difficile de les cibler. Le président russe, Vladimir Poutine a récemment souligné les larges capacités de l’arsenal balistique russe, qui comprend des missiles hypersoniques, des drones sous-marins et des missiles de croisière à propulsion nucléaire. Ce jeu de stratégie, qui pourrait se transformer en jeu de quilles, rend les équilibres des forces beaucoup plus fébriles, où chaque parcelle disputée peut devenir un portail vers l’enfer.

M. T.