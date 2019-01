32e sommet de l’UA : Le statut des réfugiés et des personnes déplacées au menu

La Commission de l’Union africaine (UA) a révélé vendredi que la situation des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes en Afrique (PDI) sera au cœur des discussions lors de la prochaine rencontre des dirigeants africains le mois prochain. Selon un communiqué de l’UA publié vendredi, la session du Comité des représentants permanents de l’UA, qui devrait se réunir les 15 et 16 janvier, aura pour thème «Réfugiés, rapatriés et personnes déplacées dans leur propre pays : vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique». La réunion du Comité des représentants permanents devrait rassembler des responsables et des représentants des 55 membres de l’Union africaine à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, où se trouve le siège du bloc panafricain. Le 32e sommet de l’UA aura lieu quelques mois après que les dirigeants africains eurent convoqué le 11e sommet extraordinaire de l’Union à Addis-Abeba en novembre dernier. Ce sommet extraordinaire historique qui a duré deux jours avait notamment approuvé un régime de sanctions à l’encontre des Etats membres qui ne verseraient pas leurs contributions financières annuelles à l’organe continental. Le 31e sommet de l’UA s’est tenu les 1er et 2 juillet de l’année dernière à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, et s’était concentré sur la lutte contre la corruption ainsi que sur les domaines du commerce, de la paix et de la sécurité en Afrique sur le thème «Combattre la corruption : une voie durable vers la transformation de l’Afrique».