Yémen : Heurts dans la ville de Hodeïda

Des heurts ont éclaté hier dans la ville portuaire de Hodeïda, dans l’Ouest du Yémen, entre les forces progouvernementales et les Houthis, malgré une trêve en vigueur depuis le 18 décembre, ont rapporté des médias. Des tirs d’artillerie et des échanges de coups de feu ont été entendus samedi à l’aube dans la partie sud de cette ville qui est un point d’entrée crucial pour l’aide humanitaire apportée à ce pays déchiré depuis plusieurs années par la guerre. Ces tirs se sont ensuite calmés et n’étaient plus que sporadiques un peu plus tard dans la matinée, selon les médias. La ville de Hodeïda, tenue par les Houthis, a été durant des mois un des principaux fronts de la guerre au Yémen. En décembre, les deux parties ont accepté l’instauration d’un cessez-le-feu lors de pourparlers tenus sous l’égide de l’ONU en Suède. Selon les Nations unies, cette trêve est globalement respectée mais le redéploiement des forces rebelles et progouvernementales, également prévu par l’accord de Suède, fait face à différents obstacles. La guerre au Yémen a fait quelque 10.000 morts et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU. La coordinatrice de l’ONU pour l’aide humanitaire, Lisa Grande, s’est rendue à Hodeïda vendredi et a rencontré des responsables locaux, selon Jaber al-Razahi, qui dirige l’Autorité nationale du Yémen pour l’administration et la coordination de l’aide humanitaire. Cette visite vise à «s’assurer de la bonne arrivée de l’aide par le port», a-t-il ajouté.