Présidentielle au RD Congo : Les tensions persistent

L’envoyée des Nations unies en République démocratique du Congo, Leila Zerrougui, a appelé de son côté au «sens suprême des responsabilités» dans les prochains jours, alors que doivent être annoncés les résultats définitifs de l’élection présidentielle. Leila Zerrougui, représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU pour la RDC, a déclaré au Conseil de sécurité que la semaine prochaine pourrait être marquée par une période de contestations et une révision judiciaire des résultats provisoires de l’élection présidentielle, et que la Cour constitutionnelle devrait annoncer les résultats définitifs d’ici une semaine. Elle a observé que les jours à venir seraient essentiels pour la conclusion de ces élections historiques en RDC, s’engageant à dialoguer avec toutes les parties prenantes en RDC. «Un sens suprême des responsabilités doit l’emporter dans les jours à venir», a-t-elle souligné. Après deux années de retard et plusieurs reports, les élections en RDC ont finalement été organisées le 30 décembre 2018, même si le vote dans les régions de Beni, de Butembo et de Yumbi a été reporté jusqu’en mars 2019 au motif d’inquiétudes concernant une épidémie à virus Ebola et la situation de sécurité. Jeudi, la Commission électorale nationale indépendante de RDC a annoncé les résultats provisoires de l’élection, déclarant l’homme politique d’opposition, Felix Tshisekedi, vainqueur du scrutin présidentiel avec 38,57% des suffrages. La commission a également annoncé que l’autre candidat d’opposition, Martin Fayulu, avait obtenu 34,83% des suffrages, et le candidat du gouvernement sortant, Emmanuel Shadary, 23,84% des voix. Cette annonce a déjà suscité des mécontentements chez les partisans de Martin Fayulu qui a décidé de saisir la Cour constitutionnelle afin d’exiger le « recomptage des voix », son camp revendiquant la victoire avec 61% des voix. Un écart qui risque de faire plonger le pays dans le chaos si la Céni ne procèdera pas à la publication des procès verbaux du scrutin demandé par la puissante Conférence nationale épiscopale du Congo (Cenco), qui pour elle, les résultats tels que publiés « ne correspondent pas aux données collectées » par sa mission d’observation. Une question de transparence.

M. T. et Agences