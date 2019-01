Nouvelles de Sidi Bel Abbès, Collectivités locales : La réalité du terrain

Page animée par : Abbes Bellaha

Collectivités locales :

La réalité du terrain

Le wali de Sidi Bel-Abbès, M. Sassi Ahmed Abdelhafidh, vient d’achever les tournées d’inspection et de travail qu’il a effectuées à travers l’ensemble des daïras et communes de la wilaya, pour s’informer de l’état d’avancement des projets d’équipement en cours, de cerner les difficultés rencontrées sur le terrain et de situer surtout les aspirations et attentes des populations, au gré de ces échanges et entretiens avec les représentants du mouvement associatif.

Autant d’enseignements donc tirés de ces visites qui se voulaient une forme d'accompagnement des gestionnaires et élus locaux dans leurs missions et une redynamisation du développement local en général. Une redynamisation dans le sens productif du terme pour créer des emplois et générer des richesses.

Bien évidemment, le logement et l’emploi figurent au premier plan dans les revendications formulées pour retenir l’attention du premier responsable de la wilaya qui a fait part de la consistance d’un programme d’habitat, toutes formules confondues, en cours, pour répondre aux attentes de la population et prendre en charge les besoins exprimés en la matière avant d’exposer les perspectives à atteindre au plan socio-économique. L'opportunité fut offerte aussi pour aborder les missions de service public à assurer à l’effet de rapprocher le citoyen de l’administration et de rétablir une confiance. Les présidents des communes ont été sommés d’accueillir les citoyens et de les consulter surtout sur des sujets relatifs à sa collectivité dans l’objectif de gagner leur adhésion et de les impliquer dans la promotion de l’environnement.

L'autre équation à résoudre, même si un effort singulier a été consenti pour améliorer une alimentation en eau potable, étendre un réseau de branchement en électricité de tous les centres secondaires et élargir celui du raccordement en gaz naturel de l’ensemble des communes, réside sans doute au niveau de ces disparités entre les zones du Nord et du Sud de la wilaya .Un écart de nature à rendre le développement de cette wilaya peu homogène favorisant un exode rural .C’est pour cela que l’extension du réseau des lignes de chemin de fer transitant à l’occasion les communes de Tabia, Moulay Slissen,Telagh, Ras El Ma pour mener au grand Sud du pays et aux zones des Hauts-plateaux fut structurant pour animer cette partie du territoire de la wilaya et fixer à l’avenir les populations rurales. Quant aux autres secteurs d’activité, notamment celui de l’éducation, des progrès sont enregistrés grâce à la réalisation d’infrastructures d’accueil dans tous les paliers pratiquement ; chaque daira dispose aujourd’hui d’un lycée.

Le programme d’urgence annoncé par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a été salutaire immanquablement pour permettre l’amélioration d’un cadre de vie et donner une nouvelle impulsion à ces communes. «C’est un programme consistant aux effets certains sur la vie des communes et la relance d’une activité socio-économique», précise le wali, Mr Sassi Ahmed Abdelhafidh qui reste concentré sur la dynamisation de l’investissement productif âpres avoir ciblé les créneaux d’activité à exploiter. L’agriculture, la sous-traitance dans le secteur industriel, le tourisme naturel et les prestations diverses sont les axes définis globalement et portés à la connaissance des opérateurs.

La réflexion est déjà engagée pour faire justement de l’investissement productif, une priorité dans l’action de la wilaya. «La wilaya de Sidi-Bel-Abbès qui jouit déjà d’une position géographique privilégiée, constituant la plaque tournante de l’Ouest du pays, a également de nombreux atouts à faire valoir pour créer des emplois et générer des richesses. Une démarche a été élaborée pour motiver les investisseurs potentiels et développer une petite et moyenne industrie…», ajoute le wali qui veille personnellement au suivi des investissements comme pour exprimer une disponibilité à soutenir un élan.

Trois mois depuis son installation à la tète de la wilaya, Mr Sassi a fait une première évaluation et situé les contraintes et faiblesses pour se fixer des perspectives à atteindre et donner de la dimension moderniste à cette wilaya…

-----------------------------

L’administration à pied d’œuvre

A la suite de la désignation d’un administrateur à la tète de la commune de Sidi-Bel-Abbès pour substituer aux pouvoirs de l’assemblée déclarée défaillante depuis son installation pratiquement, une réunion d’urgence a été tenue sous la présidence du wali pour évaluer la situation, passer en revue les projets en veilleuse et concevoir un plan de relance de l’activité de cette cellule de base du développement. Des instructions fermes ont été données aux cadres de l’administration communale et au chef de daïra pour rattraper les retards et donner surtout un nouveau départ. Effectivement, l’urgence est déclarée face aux multitudes préoccupations au caractère prioritaire parfois exprimées pour que la mobilisation soit de mise. Faut-il rappeler d’ailleurs que le taux de consolation des crédits n’a guère dépassé les 17 % pour l’exercice 2018, ce qui laisse supposer le non lancement de plusieurs projets…

Aménagement des quartiers, revêtement des routes, réhabilitation du vieux bâti, éradication de quelques bidonvilles, prise en charge de la problématique du canal d’eaux usées à ciel ouvert Oued Mekkerra, lutte contre le marché informel et d’autres missions sont au menu du programme de cette administration communale appelée à être mieux encadrée pour attribuer de l’efficacité à l’exécution de son plan d’action. Des gros efforts à fournir certainement pour être au rendez-vous et honorer un contrat, point de répit pour les gestionnaires de cette commune en pleine mutation pour exiger un suivi et un accompagnement de l’élan d’équipement, notamment la modernisation d’un de ses moyens de transport qui est le tramway. Ce mobilier urbain participant à l’aménagement de son territoire sur au moins 14 km a configuré admirablement son paysage. Comme quoi, le travail de base à la faveur de la réalisation d’imposantes infrastructures socio-éducatives, culturelles et sportives a été fait pour être aujourd’hui valorisé…Une valorisation soumise à l’implication de cadres et employés de la commune et à l’adhésion aussi du citoyen…

----------------------------

Raccordement au gaz

Un programme d’urgence



Sur un financement de la Caisse de solidarité des collectivités locales, une enveloppe de 1.070 milliards de centimes a été réservée au titre du programme d’urgence accordé par le ministre de l’Intérieur, Mr Bedoui Nouredine lors de sa récente visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Sidi-Bel-Abbès.

Raccordement des localités et quartiers sociaux en gaz naturel pour 7430 foyers, électrification en énergie conventionnelle ou renouvelable de 500 exploitations et ouverture de50 pistes agricoles, raccordement en réseau d’assainissement et éradication de points noirs avec acquisition de 10 camions hydro-cureurs, entretien des chemins communaux sur

100 km, réhabilitation et revêtement de voirie urbaine, réalisation de 20 terrains sportifs de proximité en gazon esthétique, construction de piscines de proximité, étude et réalisation de 40 salles de classes pour le cycle primaire, acquisition d’engins et ambulance..., sont les intitulés des opérations à engager pour cette nouvelle année qui s’avère chargée.

Une véritable bouffée d’oxygène pour ces communes de la wilaya qui se verront soutenues dans leurs actions d’utilité publique et d’accomplissement de leurs missions basiques. Un programme additif à leur plan de charge en cours déjà pour répondre aux attentes des citoyens , améliorer le cadre de vie et développer une communication.

Aux élus locaux de prendre le relais en assurant un suivi et en veillant au respect des délais d’exécution pour valoriser au mieux l’effort d’équipement fourni par l’Etat .Un effort qui se veut continu et soutenu perpétuellement pour s’inscrire dans le temps et l’espace et donner de l’âme à cette Algérie profonde dont la population demeure attentive à cette volonté politique affichée par le Président de la

République quant à sa promotion.

Cap donc sur le monde rural pour lui fournir les conditions de son développement et de son épanouissement….

-------------------------

Visite inopinée du wali au CHU Hassani-Abdelkader

Un constat alarmant

Un certain samedi, le wali de Sidi Bel-Abbès s’est rendu inopinément au CHU « Hassani Abdelkader » pour s’informer de l’organisation en général de cet établissement, s’enquérir du fonctionnement des services et surtout s’inquiéter de la prise en charge des malades.

Le premier constat établi reste assurément alarmant au vu des défections relevées à tous les niveaux, du manque d’engagement et d’implication de la majorité du corps médical et paramédical, si indifférent de la portée de ses gestes et de l’importance de ses missions dans la préservation des vies humaines, au service «traumatologie» comme celui de la pédiatrie ou encore de la radiologie où l’imagerie proposée se passait de toute interprétation... Des équipements d’exploration en panne pour constituer un alibi à l’effet de renvoyer les malades, un manque d’hygiène, un état de délabrement des structures et l’absence d’un suivi ou de contrôle de l’administration..., autant d’éléments recensés pour dévaloriser un effort considérable de l’Etat. Pour le laboratoire central employant en la circonstance plus d’une vingtaine de spécialistes, aucune formule n’est assurée au motif de l’absence de réactifs, sans compter les retards enregistrés dans la réalisation des opérations de réhabilitation de quelques structures.

Il faut dire que l’héritage demeure lourd à gérer, surtout que ce centre se singularise par un sous-encadrement administratif laissant ainsi le soin à un corps de médecins imposer leurs choix de l’ordre pratiquement établi malgré les nombreux appels des citoyens et des représentants de la société civile.

Cette visite inopinée intervient à point nommé pour lever un voile, mettre à nu les carences et situer le mal-être d’un établissement. Le premier responsable de la wilaya, à la grande joie de toute la population, semble déterminé à assainir une situation et à responsabiliser le commun des intervenants.

Toujours est-il que ce CHU qui a connu une mutation, d’hôpital de daira, de wilaya, puis centre hospitalo-universitaire, se trouve dépassé en ne répondant aucunement aux besoins sans cesse grandissants d’une population, nonobstant qu’il a par la force des choses développé une vocation regionale.

La réalisation d’un nouveau CHU, sachant qu’une inscription pour études a été retenue déjà, reste salutaire pour assurer une meilleure prise en charge des malades et parfaire une formation de résidents et internes assurée par la faculté de médecine de l’université Djillali Liabes. Un souhait partagé par tous les habitants.

---------------------------

Inopinément vôtre



D’une façon inopinée, des visites sont entreprises au quotidien par le wali dans les administrations, les établissements et les chantiers pour s’assurer de l’accomplissement des prestations de service public, s’informer de l’état d’avancement des projets d’équipement en cours et de marquer aussi cette présence de l’Etat. Cette manière de faire s’est avérée payante et rentable pour que de nouveaux plis s’instaurent et une notion «service public» s’enracine dans les esprits. Etre au service du citoyen et de la collectivité doit guider le commun des fonctionnaires ou des travailleurs. Des visites appréciées par la société civile...