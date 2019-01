Conjoncture : Tendance haussière

Après une baisse automnale qui a entraîné les cours à leur plus bas, les cours du brut sont remontés d'environ 20%. Cette hausse vient à point nommé, juste au moment où les craintes d'une surabondance de l'offre mondiale, qui avaient fait plonger les prix fin décembre, s'amenuisent suite aux efforts de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). Cette tendance va encore probablement durer, signe d’une évolution positive du marché. Ainsi, si l’Opep et ses alliés non-Opep sont à la manœuvre, il n’en demeure pas moins que l’organisation ne fait pas cavalier seul, et d’autres facteurs auxquels le marché est interconnecté et pas des moindres vont peut-être prolonger cette tendance haussière dans les semaines, voire les mois à venir. Les prix de pétrole ont grimpé, alors que l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, a confirmé compter baisser ses exportations de brut. En s'envolant sur les deux dernières semaines, avec 10 séances consécutives de hausse, le marché a renoué avec ses niveaux de la mi-décembre. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a clos à 60,48 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,20 dollar par rapport à la clôture de jeudi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance a cédé 1,00 dollar à 51,59 dollars. Les producteurs de l'Opep ont limité leurs extractions, comme ils l'avaient promis début décembre. L'Opep et ses partenaires, dont la Russie, avaient annoncé fin décembre qu'ils réduiraient leur production, une décision qui n'avait à l'époque pas suffi à faire remonter les prix. «Il fallait que la demande reste dynamique, ces baisses de production n'auraient pas suffi à elles seules à rééquilibrer le marché», ont estimé les analystes. Les cours de l'or noir avaient dégringolé fin 2018 pour atteindre leur plus bas niveau en un an et demi, à 49,93 dollars pour le Brent et à 42,36 dollars pour le WTI. Certes, nous avons assisté, au cours de l’année passée, à une redistribution des cartes géopolitiques qui a impacté fortement les prix de l’or noir, les pays producteurs ont été sous pression et le secteur tout entier a connu des secousses, mais l'annonce d'une réduction des exportations de l'Arabie saoudite est de nature a être favorable aux cours du brut. Les investisseurs sont également enthousiastes, alors que les négociations à Pékin sur les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis semblent être en bonne voie, sur fond de signes encourageants pour la croissance mondiale. De quoi légèrement atténuer les craintes de surabondance de l'offre. Par ailleurs, l'Opep avait évoqué une réunion extraordinaire pour examiner les voies et moyens à même de juguler la chute des cours, devenue insupportable, après que la dégringolade des prix du baril eut affecté lourdement les finances des pays membres de ce cartel.

Farid Bouyahia