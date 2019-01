Saisi pour dossier portant création d’un groupe d’expertise nationale « SAE-EXAL » : Le Conseil national de la concurrence déclenche la procédure

«C’est à partir d’aujourd’hui que la procédure sera mise en branle», a déclaré, hier, Amara Zitouni, président du Conseil national de la concurrence, joint au téléphone, à propos du dossier portant création d’un groupe d’expertise, entre la Société algérienne d'expertise, filiale de la SAA, et Expertise Algérie, appartenant à la Compagnie algérienne d'assurances et de réassurances (Caar), la Compagnie centrale de réassurances (CCR) et la Compagnie algérienne des assurances transports (Caat).

Après s’être rapprochées de la Commission de supervision des assurances, les sociétés concernées ont été envoyées au CNC, pour statuer. «Le dossier était déposé et enregistré la semaine dernière, et nous espérons être à temps et statuer dans les trois mois suivant l’enregistrement», a indiqué M. Zitouni. Mais avant de donner son dernier mot, le CNC, ajoute son premier responsable, «saisira le ministère du Commerce et les départements sectoriellement compétents, pour avis».

À propos de ce genre de fusion, le même responsable indique que l’Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée, relative à la concurrence, oblige les entreprises qui veulent fusionner pour devenir une seule de passer par le CNC. Citant l’article 15 de ladite Ordonnance lié aux concentrations économiques, M. Zitouni relève que le Conseil qu’il préside entamera la procédure prévue par la loi et étudiera s’il y a un risque de position dominante. «Les concentrations qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence, en renforçant notamment la position dominante d’une entreprise dans un marché, doivent être soumises par leurs auteurs au Conseil de la concurrence qui prend une décision dans un délai de trois mois», indique l’article 17 de la même Ordonnance.

Une question se pose : quelle mesure suivre si le dossier est rejeté ? À cette question, M. Zitouni dit que les entreprises qui veulent fusionner peuvent faire un recours auprès du Conseil d’État, ajoutant que «le gouvernement peut passer outre la décision du CNC si l’intérêt général est justifié».

Mais, enchaîne-t-il, cet «intérêt général n’est pas défini». Rappelons à ce sujet que ledit Conseil exerce trois types de mission : de sanction, de contrôle des concentrations économiques en statuant sur les demandes de concentration qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence et dès que l’opération vise à réaliser un seuil de plus de 40% des ventes ou achats sur un marché, et une mission consultative, où le CNC donne son avis sur toute question concernant la concurrence et formule toute proposition en la matière. Pour sa part, Nacer Saïs, PDG de la SAA, avait expliqué qu’«on enregistre des va-et-vient d’informations demandées par le Conseil national de la concurrence auquel le dossier est soumis pour aval. Une fois le dossier validé par le CNC, soutient-il, on passera par l’Assemblée générale des sociétés concernées, pour valider définitivement le produit et le rendre effectif». Et explique que ce groupe permettra d’élargir, outre les accidents automobiles, son champ d’intervention au pétrole, gaz, à l’aviation et au secteur maritime. Pour ces secteurs, déplorait M. Saïs, l’Algérie a toujours sollicité, en cas de sinistres, les experts internationaux.

Fouad Irnatene