Monaco : Fabregas (Chelsea) s’engage pour 3 ans

Le milieu de terrain espagnol de Chelsea, Cesc Fabregas, 31 ans, s'est engagé pour trois saisons et demi avec Monaco, a annoncé le club de Ligue-1 française. Fabregas, qui était venu en Principauté la semaine dernière passer sa visite médicale et négocier les termes de son contrat, a été libéré par le club londonien. Les Blues ne percevront en indemnités de transfert que différents bonus liés aux performances du joueur, indique la même source. Après le Brésilien Naldo, transfuge de Schalk 04 il y a quelques jours, et Fodé Ballo-Touré, débarque de Lille, l'AS Monaco vient d'enregistrer sa troisième arrivée durant ce ce mercato.