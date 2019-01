Dans la lucarne : Les sud-africains sanctionnés ?

Le football en Afrique est ainsi fait. Les changements au niveau de l’organisation des compétitions, aussi bien au niveau des clubs que des nations, sont devenus assez fréquents du fait que l’instance suprême qui gère le football du continent, en l’occurrence la CAF, n’est pas tellement regardante sur ce qui se passe à son niveau. La preuve en est qu’elle ne sanctionne nullement les pays qui sont la cause de défections qui engagent tous les pays qui lui sont affiliés. Dernièrement, on avait vécu un véritable « couac « suite au retrait de l’organisation de la CAN 2015 par le Maroc. Les raisons invoquées n’avaient convaincu personne. La CAF d’Issa Hayatou avait au «pied levé» désigné la Guinée équatoriale, un pays qui n’en avait pourtant pas les moyens. En dépit de cela, on avait tenu à ce qu’elle soit l’hôte de la « fine fleur africaine». On ignore les raisons de ce choix subit qui a intrigué tout le monde, surtout que l’Algérie était aussi prête à accueillir cet évènement. Ce qui était encore plus surprenant, c’est le fait que le Maroc n’a nullement été inquiété pour avoir fait « faux-bond» à la famille sportive africaine en se désistant. Ceci dit, entre-temps, l’Afrique du Sud (on ne défend pas ce pays, logiquement, il a toujours tenu ses engagements dont l’organisation avec une grande réussite du premier mondial dans un pays africain en 2010) ne mérite pas cette méprise. Avec l’élection du Malgache, Ahmad Ahmad, qui succède au Camerounais Issa Hayatou, on avait vraiment pensé que ce genre de retrait des postulants à l’organisation de la CAN, à quelques mois du début de la compétition officielle, était totalement révolue. Stupéfaction cependant lorsqu’on apprend que le Cameroun, à huis mois du début de la CAN, se voit « délesté», presque sans ménagement de sa CAN-2019. Après ce fâcheux épisode où l’on avait fourni des explications qui ne rimaient à rien, on avait fini par accepter deux candidats pour son organisation. Il s’agissait de l’Afrique du Sud et de l’Egypte. Selon la logique des choses, les Sud-Africains étaient largement favoris du fait que ces derniers possèdent les meilleures infrastructures en Afrique en plus de la stabilité à l’intérieur du pays. En Egypte, à l’instar du Cameroun, règne une certaine insécurité, en plus d’une situation financière difficile. Il faut dire que lors de l’épreuve du vote qui a eu lieu au Sénégal et plus précisément à Dakar, le vote des membres du Comité exécutif était « passé « comme une lettre à la

poste -presque tout était préparé à l’avance. Le résultat final le montre, curieusement, d’une façon assez nette : sur les 18 membres, 16 ont voté pour l’Egypte. Deux membres seulement dont l’Afrique du Sud ont voté pour ce pays. C’est cet unanimisme qui étonne, vous laissant «songeur «. Finalement, après des informations donnant une certaine logique concernant les raisons, c’est l’Egypte qui est choisie. En effet, selon certains, il s’agit d’un « vote sanction « contre l’Afrique du Sud. Selon, eux, ils ont agi ainsi en raison du vote des Sud-Africains pour le dossier du « trio « qui avait remporté l’organisation du Mondial-2026 ave les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Le fait d’avoir « tourné le dos « au Maroc leur à coûté cher. Ils ont été, d’une certaine façon, le dindon de la farce. Ils l’ont compris en fin du compte à leur dépens. Dommage que le comité exécutif de la CAF se comporte de cette façon !

Hamid Gharbi