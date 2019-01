Premier League : Yacine Brahimi dans le viseur d’Arsenal

L'international algérien du FC Porto Yacine Brahimi dont le contrat avec le FC Porto expire l'été prochain est convoité par plusieurs clubs dont Arsenal dirigé par Unai Emry et l'Inter Milan, rapporte vendredi The Mirror.

Outre les Gunners et les Nerazzuri, le joueur algérien de 28 ans intéresse d'autres pensionnaires de Premier League entre autres Manchester United et Everton dont des représentants ont eu des contacts préliminaires avec le représentant de Brahimi, selon la même source. Le coach Unai Emery qui connait bien le joueur algérien est bien décidé à engager le milieu de terrain algérien. Everton garde lui aussi un œil sur Brahimi, capable de jouer en tant que milieu de terrain offensif et sur les deux flancs.

L'Inter Milan est également intéressé par les services de Brahimi et aurait déjà passé un contrat avec lui, puisqu'il est désormais libre de signer un pré-contrat avec un club étranger.